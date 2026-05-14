„Kopf gewaschen“: TSV Apensen macht im Abstiegskampf Boden gut

– Foto: Nick Hellfeier



D/A gehörte der erste Abschnitt, ehe Apensen nach der Pause sein Spiel ein wenig umstellte. „Wir haben statt auf lange Bälle mehr auf Kurzpass- und Umschaltspiel gesetzt und den Jungs ein wenig den Kopf gewaschen“, sagt TSV-Trainer Marco Dierks.



Nach einer feinen Kombination erzielte Niklas Greifenberg den Ausgleich, Louis Steffens drehte die Partie schließlich komplett. „Sie haben dann auf dem kleinen Platz immer wieder lange Bälle gespielt, sodass es letztlich ein Zittersieg war. Für uns sind es Big Points, weil wir uns ein wenig befreien konnten und Geestland und Drochtersen mit reingezogen haben.“