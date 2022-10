Kopf an Kopf-Rennen um die Meisterschaft geht weiter Hofdorf ist zu Gast in Rosenhof – Alteglofsheim II fordert den TV Geisling

Hinspiel: 1:4. Der SSV Köfering (16) holte aus den letzten fünf Partien nur einen mickrigen Zähler. Nach drei Heimsiegen in Folge zum Saisonstart folgten vier Heimniederlagen in Folge. Gegen den Rangzweiten Bach II (34) ist die Buchner-Elf der klare Außenseiter. Für Bach II zählt im Meisterschafts-Zweikampf mit Brennberg nur der fünfte Auswärtsdreier (4/1/0).

Rosenhof – Hofdorf (Sonntag, 14:30 Uhr)

Hinspiel: 2:4. Der FC Rosenhof-Wolfkofen (23) landete zuletzt fünf Siege und ein Remis in Serie. Daheim ist die Koch-Elf noch ungeschlagen (4/2/0). Und das soll auch so bleiben. Die Gäste von der SpVgg Hofdorf-Kiefenholz (20) möchten ihre Auswärtsbilanz (3/1/2) aufbessern und endlich zum zweiten Mal in dieser Saison zweimal in Folge gewinnen.

Barbing II – Brennberg (Sonntag, 16 Uhr)

Hinspiel: 1:4. Nach fünf Niederlagen in Folge empfängt der Vorletzte Barbing II (6) den Tabellenführer vom SSV Brennberg (35). Barbing ist daheim noch ohne Punkt (0/0/5). Für die Gäste aus Brennberg zählt ausschließlich der siebte Auswärtsdreier (6/1/0).