Kopf-an-Kopf-Rennen in der Kreisklasse – Günding gibt Visitenkarte bei SV Weichs ab

Der SV Günding und der SV Weichs haben das gleiche Ziel: Sie wollen ein Jahr nach dem Abstieg zurück in die Kreisliga. Aktuell liefern sich die beiden Mannschaften in der Kreisklasse München 1 ein munteres Kopf-an-Kopf-Rennen. Am gestrigen Sonntag feierten beide Siege – Weichs gewann 3:2 in Odelzhausen der SVG schlug Indersdorf glatt 4:1. Im Moment führt Günding die Tabelle mit 52 Punkten an, Weichs auf Tabellenrang zwei hat 49 Punkte. Und am kommenden Wochenende treffen die beiden Teams in Weichs aufeinander!

So., 25.05.2025, 13:30 Uhr SV Weichs SV Weichs SV Günding Günding 13:30 PUSH