Kopf-an-Kopf-Rennen: Gruber und Kronbichler erzielen Viererpacks

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Simon Gruber führt die Torjägerliste der Bayernliga Süd weiter an. Für den TSV Nördlingen kommt der Angreifer auf 21 Tore in 24 Spielen. Damit bleibt Gruber der heißeste Kandidat auf die 15 Kästen Erdinger. Im März traf er vierfach gegen Türkgücü München.
Einen Viererpack konnte auch sein erster Verfolger erzielen. Jonas Kronbichler schoss den SV Kirchanschöring zuletzt mit vier Toren zum Sieg gegen Sturm Hauzenberg. Mit 20 Treffern liegt Kronbichler nur ein Tor hinter Gruber. Das Rennen um die Torjägerkrone bleibt spannend.
Den letzten Platz auf dem Podium sichert sich Lukas Riglewski. Der Spieler des SV Heimstetten fehlte zuletzt zwar, konnte zuvor aber in jedem der letzten vier Spiele treffen. Insgesamt komm Riglewski auf 17 Saisontore.
1. Simon Gruber, TSV Nördlingen: 21 Tore
2. Jonas Kronbichler, SV Kirchanschöring: 20 Tore
3. Lukas Riglewski, SV Heimstetten: 17 Tore
4. Raffael Ascher, FC Sportfreunde Schwaig: 16 Tore
5. Srdan Ivkovic, TuS Geretsried: 13 Tore
5. Cristian Leone, TSV 1860 München II: 13 Tore
7. Markus Gallmaier, SV Schalding-Heining: 12 Tore
8. Maximilian Berwein, TSV Landsberg: 11 Tore
9. Ibrahim Capar, Türkspor Augsburg: 10 Tore
9. Daniele Sgodzaj, TSV Landsberg: 10 Tore
und drei weitere mit 10 Toren.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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