Kopf-an-Kopf-Rennen: Gruber und Kronbichler erzielen Viererpacks

Die Toptorjäger der Bayernliga Süd liefern sich ein spannendes Rennen. – Foto: Zucker, Brandt, Leifer

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Bayernliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Simon Gruber führt die Torjägerliste der Bayernliga Süd weiter an. Für den TSV Nördlingen kommt der Angreifer auf 21 Tore in 24 Spielen. Damit bleibt Gruber der heißeste Kandidat auf die 15 Kästen Erdinger. Im März traf er vierfach gegen Türkgücü München.

Einen Viererpack konnte auch sein erster Verfolger erzielen. Jonas Kronbichler schoss den SV Kirchanschöring zuletzt mit vier Toren zum Sieg gegen Sturm Hauzenberg. Mit 20 Treffern liegt Kronbichler nur ein Tor hinter Gruber. Das Rennen um die Torjägerkrone bleibt spannend.