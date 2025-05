Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze, schwierige Duelle für Kellerkinder

Schon in der Freitagspartie geht es um einiges: Der abstiegsgefährdetet BV Osterfeld empfängt den Aufstiegskandidaten SC Buschhausen. Für den Tabellenzweiten geht es besonders darum, vor dem Gipfeltreffen mit Dostlukspor Bottrop keine Punkte liegen zu lassen. Im Keller sind am Wochenende noch einige Teams akut gefordert. Unter anderem bekommt es die Zweitvertretung der DJK Arminia Klosterhardt nach zwei Niederlagen in Folge mit dem Tabellenführer zu tun. Rhenania Bottrops U23 steht gegen den VfR Oberhausen allmählich mit dem Rücken zur Wand.