Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Rennen in der Bezirksliga Staffel 3

Dersim II mit Hakan Günaydin (schwarz, 2.von links) – Foto: Frank Arlinghaus

An der Spitze liefern sich BSV Dersim 1993 II, SV Adler Berlin 1950 und SSC Teutonia II ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen – alle drei stehen punktgleich bei 41 Zählern, doch nur zwei direkte Aufstiegsplätze sind zu vergeben. Dahinter lauert der Friedrichshagener SV 1912 mit 38 Punkten auf Ausrutscher. Im Tabellenkeller ist die Lage ebenfalls angespannt: FC Brandenburg 03 ist abgeschlagen, doch davor kämpfen 1. FC Novi Pazar 95 und TuS Makkabi Berlin II ums Überleben – auch Teams wie Pankow, Meteor II und Köpenick II sind noch nicht durch.

Friedrichshain steht mit 25 Punkten im unteren Mittelfeld und braucht noch Zähler, um nicht doch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Der Weißenseer FC dagegen rangiert mit 37 Punkten auf Platz sechs und hat zumindest theoretisch noch Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Für die Gäste zählt daher nur ein Sieg, um den Druck auf die Spitzengruppe hochzuhalten. Friedrichshain kann dagegen mit einem Erfolg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

So., 12.04.2026, 10:00 Uhr SC Staaken SC Staaken II BSC Rehberge 1945 Rehberge 10:00 PUSH

Staaken II steht mit 25 Punkten auf Rang neun und bewegt sich noch in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Ein Sieg würde für klare Verhältnisse sorgen. Rehberge hingegen liegt mit 29 Punkten im gesicherten Mittelfeld, kann aber mit einem Erfolg ebenfalls endgültig alle Sorgen abschütteln. Es ist ein klassisches Übergangsspiel zwischen gesichertem Mittelfeld und latentem Abstiegskampf.

Spandau spielt mit 34 Punkten eine stabile Saison, hat aber kaum noch Chancen auf den Aufstieg. Ganz anders Concordia Britz: Mit 37 Punkten und Platz fünf besteht noch eine Restchance nach oben – dafür ist ein Sieg Pflicht. Britz steht unter Zugzwang, während Spandau befreit aufspielen kann, was die Partie schwer berechenbar macht.

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr BFC Meteor 06 Meteor 06 II BSV Dersim 1993 BSV Dersim II 12:30 PUSH

Tabellenführer Dersim II steht trotz Platz eins massiv unter Druck, da zwei punktgleiche Verfolger im Nacken sitzen. Jeder Punktverlust kann den direkten Aufstieg kosten. Meteor II liegt mit 24 Punkten nur knapp über der Gefahrenzone und braucht ebenfalls Zähler. Die Gastgeber kämpfen ums Überleben, während Dersim II den Platz an der Sonne verteidigen will – ein Spiel mit hoher Intensität.

Teutonia II ist punktgleich mit der Spitze und hat den Aufstieg fest im Blick. Gegen Pankow zählt nur ein Sieg. Die Gäste stehen mit 24 Punkten gefährlich nah an den Abstiegsplätzen und benötigen selbst dringend Zähler. Es prallen also zwei Teams mit maximalem Druck, aber völlig unterschiedlichen Zielen aufeinander.

Für Novi Pazar ist die Ausgangslage klar: Mit 19 Punkten steht das Team auf einem möglichen Abstiegsplatz und braucht zwingend einen Sieg. Gegner Brandenburg 03 ist mit null Punkten abgeschlagen Letzter und bereits so gut wie abgestiegen. Alles andere als drei Punkte für Novi Pazar wäre eine herbe Enttäuschung – gleichzeitig ist der Druck enorm.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr Köpenicker FC KöpenickerFC II SV Adler Berlin 1950 SV Adler 14:00 PUSH

Adler Berlin gehört zum Spitzentrio und kämpft um den direkten Aufstieg. Mit 41 Punkten ist jeder Ausrutscher fatal. Köpenick II steht mit 25 Punkten im unteren Mittelfeld und ist noch nicht endgültig gerettet. Während die Gastgeber auf Sicherheit bedacht sind, muss Adler aktiv das Spiel gestalten und auf Sieg spielen.

So., 12.04.2026, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi II Friedrichshagener SV 1912 FSV 1912 12:00 PUSH

Die Rollen sind klar verteilt: Makkabi II steht mit 20 Punkten auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren. Friedrichshagen hingegen hat mit 38 Punkten noch realistische Aufstiegschancen, braucht aber zwingend Siege und gleichzeitig Patzer der Top drei. Entsprechend offensiv wird der Tabellenvierte auftreten.

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