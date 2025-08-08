Kopf an Kopf an der Tabellenspitze stehen SV Haselbach und TV Nabburg

Top Einstieg in die Liga für SV Haselbach und TV Nabburg +++ TSV Detag Wernberg, SV Diendorf und DJK Dürnsricht-Wolfring wollen aus dem Tabellenkeller

Die DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) empfängt zum vierten Spieltag den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (7., 5). Mit einem Treffer beim 1. FC Schmidgaden konnte sich der SVSE II zuletzt die Maximalausbeute sichern, während sich die Hausherren der Partie beim SC Katzdorf geschlagen geben mussten.

Der FC OVI-Teunz (6., 5) tritt am kommenden Wochenende beim 1. FC Schmidgaden (9., 3) an. Die beiden Kontrahenten begegneten sich auch in der vorherigen Saison, wo jeder einmal den Dreier einholen konnte. Am letzten Spieltag musste sich der 1. FC Schmidgaden gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben, während sich der FC OVI-Teunz gegen den TSV 1954 Stulln einen Punkt im 1:1 Remis sichern konnte.

Morgen, 16:00 Uhr TSV Stulln TSV Stulln TV Nabburg TV Nabburg 16:00 PUSH

Der TSV 1954 Stulln (3., 7) ist Gastgeber am vierten Spieltag für den TV Nabburg (1., 9). Mit einem Punkt ging der TSV am letzten Spieltag beim FC OVI-Teunz vom Feld, der TV Nabburg hingegen sicherte sich gegen den TSV Detag Wernberg den dritten Dreier in Folge. In der letzten Saison sicherten sich die beiden Kontrahenten je einmal die Maximalausbeute in ihren Begegnungen.

Die SG Silbersee (3., 7) reist am kommenden Wochenende zum TSV Detag Wernberg (12., 0). In der vergangenen Saison setzte sich der TSV Detag Wernberg klar gegen die SG Silbersee durch, doch in der aktuellen konnten sich die Hausherren der Partie noch keine Punkte einholen, während sich die SG zuletzt einen Punkt gegen den TSV Nittenau sichern konnte.

So., 10.08.2025, 14:45 Uhr TSV Nittenau TSV Nittenau SV Haselbach SV Haselbach 14:45 live PUSH

Der TSV Nittenau (11., 1) tritt auf heimischem Terrain am kommenden Spieltag gegen den SV Haselbach (2., 9) an. In der letzten Saison setzte sich der TSV Nittenau klar gegen den SV Haselbach durch. Zuletzt gaben sich die Hausherren der Partie mit einem torlosen Remis bei der SG Silbersee zufrieden, während der SV Haselbach sich gegen den SV Diendorf den Dreier sicherte.

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr TSV Dieterskirchen Dieterskirch SC Katzdorf SC Katzdorf 15:15 PUSH

Zu Gast am vierten Spieltag ist der SC Katzdorf (8., 4) beim TSV Dieterskirchen (10., 3). Mit einem Auswärtssieg holte sich der TSV zuletzt den Dreier beim SV Kemnath a.B., doch auch die Gäste der kommenden Partie gingen mit der Maximalausbeute gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring vom Platz.