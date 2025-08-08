 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
– Foto: Hannelore Fohringer

Kopf an Kopf an der Tabellenspitze stehen SV Haselbach und TV Nabburg

4. Spieltag

Top Einstieg in die Liga für SV Haselbach und TV Nabburg +++ TSV Detag Wernberg, SV Diendorf und DJK Dürnsricht-Wolfring wollen aus dem Tabellenkeller

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Dürnsricht-Wolfring
DJK Dürnsricht-WolfringDürnsricht
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf II
16:00

Die DJK Dürnsricht-Wolfring (14., 0) empfängt zum vierten Spieltag den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (7., 5). Mit einem Treffer beim 1. FC Schmidgaden konnte sich der SVSE II zuletzt die Maximalausbeute sichern, während sich die Hausherren der Partie beim SC Katzdorf geschlagen geben mussten.

Morgen, 16:00 Uhr
1. FC Schmidgaden
1. FC SchmidgadenSchmidgaden
FC OVI-Teunz
FC OVI-TeunzFC OVI-Teunz
16:00

Der FC OVI-Teunz (6., 5) tritt am kommenden Wochenende beim 1. FC Schmidgaden (9., 3) an. Die beiden Kontrahenten begegneten sich auch in der vorherigen Saison, wo jeder einmal den Dreier einholen konnte. Am letzten Spieltag musste sich der 1. FC Schmidgaden gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf II geschlagen geben, während sich der FC OVI-Teunz gegen den TSV 1954 Stulln einen Punkt im 1:1 Remis sichern konnte.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Stulln
TSV StullnTSV Stulln
TV Nabburg
TV NabburgTV Nabburg
16:00

Der TSV 1954 Stulln (3., 7) ist Gastgeber am vierten Spieltag für den TV Nabburg (1., 9). Mit einem Punkt ging der TSV am letzten Spieltag beim FC OVI-Teunz vom Feld, der TV Nabburg hingegen sicherte sich gegen den TSV Detag Wernberg den dritten Dreier in Folge. In der letzten Saison sicherten sich die beiden Kontrahenten je einmal die Maximalausbeute in ihren Begegnungen.

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Detag Wernberg
TSV Detag WernbergDetag Wernb.
SG Silbersee 08
SG Silbersee 08SG Silbersee
16:00

Die SG Silbersee (3., 7) reist am kommenden Wochenende zum TSV Detag Wernberg (12., 0). In der vergangenen Saison setzte sich der TSV Detag Wernberg klar gegen die SG Silbersee durch, doch in der aktuellen konnten sich die Hausherren der Partie noch keine Punkte einholen, während sich die SG zuletzt einen Punkt gegen den TSV Nittenau sichern konnte.

So., 10.08.2025, 14:45 Uhr
TSV Nittenau
TSV NittenauTSV Nittenau
SV Haselbach
SV HaselbachSV Haselbach
14:45live

Der TSV Nittenau (11., 1) tritt auf heimischem Terrain am kommenden Spieltag gegen den SV Haselbach (2., 9) an. In der letzten Saison setzte sich der TSV Nittenau klar gegen den SV Haselbach durch. Zuletzt gaben sich die Hausherren der Partie mit einem torlosen Remis bei der SG Silbersee zufrieden, während der SV Haselbach sich gegen den SV Diendorf den Dreier sicherte.

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
TSV Dieterskirchen
TSV DieterskirchenDieterskirch
SC Katzdorf
SC KatzdorfSC Katzdorf
15:15

Zu Gast am vierten Spieltag ist der SC Katzdorf (8., 4) beim TSV Dieterskirchen (10., 3). Mit einem Auswärtssieg holte sich der TSV zuletzt den Dreier beim SV Kemnath a.B., doch auch die Gäste der kommenden Partie gingen mit der Maximalausbeute gegen die DJK Dürnsricht-Wolfring vom Platz.

Mi., 27.08.2025, 19:00 Uhr
SV Diendorf
SV DiendorfSV Diendorf
SV Kemnath a. B.
SV Kemnath a. B.SV Kemnath
19:00

Der SV Diendorf (13., 0) empfängt am kommenden Wochenende den SV Kemnath a.B. (5., 6). In den bisherigen Begegnungen konnte sich der SV Kemnath a.B. durchsetzen, doch zuletzt gaben sich die Gäste gegen den TSV Dieterskirchen geschlagen. Mit einer Niederlage musste sich auch der SV Diendorf beim SV Haselbach vom letzten Spieltag verabschieden.

Nicole Seidl