Kopenhagen: Neestrup-Ära endet im Fiasko – Bo Svensson kehrt heim Es ist das Ende einer Ära und gleichzeitig ein verzweifelter Befreiungsschlag: Der FC Kopenhagen hat auf den beispiellosen Absturz in der laufenden Saison reagiert und Erfolgstrainer Jacob Neestrup mit sofortiger Wirkung entlassen. Nur wenige Stunden nach dem Aus verkündete der Klub die Rückkehr eines verlorenen Sohnes: Bo Svensson übernimmt das Ruder im Parken-Stadion. von Gerd Jung · Heute, 14:21 Uhr · 0 Leser

Bo Svensson übernimmt das Ruder im Parken-Stadion. – Foto: IMAGO / Rene Schulz

Die Nachricht schlug in Dänemark ein wie eine Bombe, auch wenn sie sich in den letzten Wochen abgezeichnet hatte. Jacob Neestrup, der den Verein seit 2022 zu zwei Doubles und regelmäßig in die Champions League geführt hatte, ist nicht länger Trainer des FC Kopenhagen. Die „Löwen“, die unter ihm noch vor zwei Jahren das Achtelfinale der Königsklasse erreichten, stecken in der tiefsten Krise ihrer jüngeren Vereinsgeschichte.

Der Absturz des amtierenden Meisters ist historisch: Erstmals im modernen Format der Superliga verpasste der FCK die Meisterschaftsrunde und muss stattdessen in der Qualifikationsrunde (Abstiegsgruppe) antreten. Nach nur einem Punkt aus den letzten acht Ligaspielen und zwei Auftaktpleiten in der Relegationsgruppe gegen Odense BK (1:2) und den Zweitliga-Aufsteiger FC Fredericia (1:2) sah sich die Vereinsführung zum Handeln gezwungen. „Es ist kein leichter Abschied, aber wir sind uns einig, dass dieser Schritt jetzt notwendig ist“, erklärte Neestrup in einem emotionalen Statement. Trotz der aktuellen Misere hinterlässt er eine Bilanz, die ihn als einen der erfolgreichsten Trainer der Klubhistorie ausweist. Doch im harten Profigeschäft zählte zuletzt nur noch die nackte Angst vor dem Unvorstellbaren: dem Abstieg.

Die Heimkehr des Strategen: Bo Svensson übernimmt Lange blieb der Trainerstuhl nicht leer. Mit Bo Svensson präsentiert der FCK einen Nachfolger, der die DNA des Klubs in- und auswendig kennt. Der 46-Jährige, der als Spieler 155 Partien für Kopenhagen bestritt, kehrt nach Stationen beim FSV Mainz 05 und zuletzt Union Berlin in seine Heimat zurück. Svensson, der zuletzt mehrere Angebote aus der deutschen Bundesliga (unter anderem von Werder Bremen) ausgeschlagen hatte, unterschrieb laut Medienberichten einen langfristigen Vertrag bis 2030.