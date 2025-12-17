Union-Lohne-Leader kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Koops geht und lässt Spuren in Lohne

Nach fünf Jahren im Trikot von Union Lohne heißt es im Sommer: Servus, Koopsi!

Jan Alexander Koops (32) verlässt den Landesliga-Aspiranten und schlägt ein neues oder besser gesagt altes Kapitel auf. Der defensive Mittelfeldspieler kehrt zurück zu seinem Heimatverein SV Hoogstede.

Mehr als 100 Pflichtspiele, stellvertretender Kapitän, Führungsspieler, Dauerläufer, Zweikampf-Monster - Koops prägte Union Lohne wie kaum ein anderer. Einer, der voranging. Einer, auf den man sich verlassen konnte. Auf und neben dem Platz.

„Koopsi“ kam einst von Vorwärts Nordhorn nach Lohne und wurde schnell zum Fixpunkt im Mittelfeld. Seine Präsenz, seine Ruhe am Ball, seine Mentalität machten ihn zu einem unverzichtbaren Baustein der Mannschaft.

Jetzt zieht es ihn zurück dorthin, wo alles begann.

Zum SV Hoogstede. Zurück nach Hause.

In Hoogstede ist die Freude riesig! Trainer Hartmut Werning schwärmt bereits von der Verpflichtung:

So einen Spieler trainieren zu dürfen, ist etwas Besonderes.

Auch das Verantwortlichen-Team um Bernhard Breukelman und Peter Bouwers sieht im Neuzugang eine klare Qualitätssteigerung für eine ohnehin selbstbewusste Mannschaft.

Für Union Lohne bleibt die Hoffnung, Koopsi mit dem schönsten Geschenk zu verabschieden: Dem Landesliga-Aufstieg!

__________________________________

Facebook fühlt sich an wie ein Altherrenspiel, Instagram wie ein ausverkauftes Derby - kein Platz, keine Luft, zu viele Ellbogen.

Aber du willst trotzdem wissen, was im Amateurfußball im Emsland und der weiten Provinz sonst noch so tickt?

Dann mach’s wie ein cleverer Sechser: spiel den einfachen Ball.

Folge unserem WhatsApp-Kanal und du bleibst immer am Geschehen, ohne Social-Media-Gewühl, ohne Pressing, aber mit jeder Menge Lokalsportromantik.

➡️ HIER ENTLANG ⬅️