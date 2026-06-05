Kooperationsvertrag gekündigt! 1860 plant Zukunft ohne Ismaik Nächster Löwen-Hammer: Trennung vom Investor von Uli Kellner · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser

1860-Präsident Gernot Mang beendet die Zweckehe mit Hasan Ismaik. – Foto: IMAGO / Ulrich Wagner

Nach dem zweiten Zwangsabstieg in der Ära Ismaik gehen die Löwen in die Offensive: Das Präsidium plant die Zukunft jetzt ohne den Investor. Akzeptiert er das?

Auf den Schwarzen Mittwoch folgte ein stiller Fronleichnam. Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga schien sich das Löwen-Lager zunächst zu sammeln. Doch am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr platzte die nächste Bombe: Der TSV 1860 kündigte den Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik. In einer Mitteilung erklärte der Mutterverein: „Der TSV München von 1860 e.V. hat den am 30. Mai 2011 geschlossenen Kooperationsvertrag mit der HAM International Limited aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung gekündigt.“ Als Auslöser wird der Rückzug Ismaiks aus seinen Darlehensverpflichtungen genannt, der letztlich zum Verlust der Drittliga-Lizenz geführt hatte.

Spielrecht für die Regionalliga liegt beim e.V. Damit schlagen die Löwen einen Weg ein, der noch vor wenigen Tagen kaum vorstellbar schien. In der Praxis würde dies bedeuten, dass künftig eine Mannschaft des e.V. in der Regionalliga Bayern antritt – ohne Beteiligung des jordanischen Investors. Die formalen Voraussetzungen dafür scheinen geschaffen. Dem Vernehmen nach liegt die Zulassung des Bayerischen Fußball-Verbandes bereits vor. Auch die jüngste Ankündigung des bisherigen Hauptsponsors „Die Bayerische“, einen möglichen Neustart begleiten zu wollen, erscheint nun in einem völlig neuen Licht. Allerdings wirft der überraschende Schritt auch zahlreiche Fragen auf. Juristisch dürfte die sofortige Kündigung des Kooperationsvertrags kaum das letzte Wort sein. Ob und wie sich die Trennung tatsächlich vollziehen lässt, wird daher voraussichtlich Gerichte und Anwälte beschäftigen. Politisch aber ist die Botschaft eindeutig: Der e.V. hat sich entschieden, den Weg nach dem Absturz ohne seinen langjährigen Geldgeber zu suchen.