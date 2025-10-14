Besondere Aktion am Uhlenkrug zum Semesterstart. – Foto: ETB

Kooperation zwischen Uni Duisburg-Essen und dem ETB Studierende fanden sich im Zuge der Orientierungswochen am Uhlenkrug des ETB Schwarz-Weiß Essen wieder. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen

Die Universität Duisburg-Essen und den ETB SW Essen verbindet der Wille und Anspruch, jungen Menschen Angebote zu schaffen, aktiv zu sein, Gemeinschaft zu erfahren und Neues zu lernen – dies ist die Klammer um die vor wenigen Wochen schriftlich fixierte Kooperation zwischen einer der größten Unis des Landes und dem Traditionsverein aus dem Essener Süden.



Und bereits am 09.10. wurde dies in gelebte Praxis überführt: Im Rahmen der sogenannten Orientierungswoche der Erstsemester der Uni DUE, in welcher Studierenden kleinere und größere Events zum Ankommen und Wohlfühlen in ihrer Universitätsheimat angeboten werden, fanden mehr als ein Dutzend Teilnehmer vormittags den Weg ins Stadion Uhlenkrug.

Unter Anleitung des international tätigen und dem ETB verbundenen Fußballlehrer Peter Schreiner erhielten die jungen Studierenden theoretische Einweisung wie auch spielerisch praktische Übung zum Thema „Beidfüßigkeit im Fußball“: „Harry Kane war mit 17 noch reiner Rechtsfuß. Dann hat er erkannt, dass die internationale Spitze beidfüßig ist, und hat trainiert, trainiert, trainiert. Der Rest ist Geschichte. Wenn wir gleich rausgehen, möchte ich euch etwas beibringen, mit dem ihr etwas anfangen könnt.“

Der Dekan ist hautnah dabei

Nach einem 45-minütigen Referat Schreiners folgte eine zweistündige aktive Session auf dem Kunstrasenplatz des Uhlenkrugs, an der es sich Dekan Prof. Dr. Erwin Amann nicht nehmen ließ, selbst die Schuhe zu schnüren, um mit seinen „Erstis“ mitzukicken.