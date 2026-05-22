Kooperation zwischen dem FFC Wacker München und dem TSV 1860? „Den Frauen- und Mädchenfußball in München nachhaltig stärken“ von Sarah Georgi · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 München strebt im Frauenfußball nach oben. Wacker ist seit Jahren in den höheren Ligen vertreten. – Foto: Sascha Hecken

Für den FFC Wacker München war es eine Saison zum Vergessen, die Löwen feierten zwei Meisterschaften. Folgt jetzt die Zusammenarbeit der beiden Vereine?

Der Regionalliga-Abstieg des FFC Wacker München steht schon vor dem letzten Spieltag fest. Der Verein, der bisher nach den beiden Mannschaften des FC Bayern München die dritthöchste Frauenmannschaft aus dem Münchner Raum besaß, konnte in dieser Saison nicht mit der Konkurrenz mithalten. Am Ende wird es nur der zehnte Platz der Regionalliga sein, der den Abstieg in die Bayernliga nach sich zieht. Nicht das Ziel, das Wacker eigentlich verfolgt. Das große Projekt von Präsident Salih Aydogan ist, den Verein in den Profifußball zu führen. Machen der FFC Wacker München und der TSV 1860 bald gemeinsame Sache? Nun haben der FFC Wacker München und der TSV 1860 München in einer Pressemitteilung kollektive Gespräche veröffentlicht. „Ziel ist es, gemeinsam die sportliche und strukturelle Weiterentwicklung des Frauen- und Mädchenfußballs in München zu prüfen und voranzutreiben. Beide Vereine sehen in den laufenden Gesprächen die Möglichkeit, ihre jeweiligen sportlichen und strukturellen Stärken zu verbinden und den Frauen- und Mädchenfußball in München nachhaltig zu stärken“, so heißt es im Wortlaut.

Die erste Frauenmannschaft der Löwen steigt in dieser Saison in die Bezirksliga auf, aber das ist weiterhin fernab der Liga, in die der FFC Wacker München hinwill. Von einer Zusammenarbeit könnten jedoch, wie in der Pressemitteilung angedeutet, beide Vereine profitieren. Der TSV 1860 München bringt eine hohe Aufmerksamkeit mit und zieht gerade auch höherklassig kickende weibliche Löwen-Fans an. Auf der anderen Seite weist der FFC Wacker München eben die langjährige Erfahrung als höherklassig spielender Verein im Frauenfußball auf und hat zugleich ein Vereinsgelände, an dem die Frauen auch trainieren und spielen. Weiterführung der Gespräche in den nächsten Monaten Da beim TSV 1860 München das Gelände schon ausgelastet ist, müssen die Frauen (und auch die dritte und vierte Herrenmannschaft) auf die Anlage der SpVgg Haidhausen ausweichen, wo sie trainieren und ihre Heimspiele abhalten. Auch farblich sind der TSV 1860 München und der FFC Wacker München die „Blauen“ in der Stadt.