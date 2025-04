Kooperation: SF Siegen parkt künftig Talente bei Top-Landesligist

Der designierte Regionalligist Sportfreunde Siegen kooperiert künftig mit dem Landesligisten Germania Salchendorf, der als aktuell Tabellenfünfter noch die theoretische Chance auf die Aufstiegsrunde zur Westfalenliga besitzt.

Talente, die bei den Sportfreunden nicht den sofortigen Sprung in die 1. Mannschaft schaffen, können bald nach Absprache aller Beteiligten in Salchendorf "geparkt" werden und bleiben damit im direkten Blickfeld. In enger Zusammenarbeit wird die Entwicklung genau unter die Lupe genommen. Sollte sich ein Youngster für höhere Aufgaben im Seniorenbereich empfehlen, dürfte die Rückkehr ins Siegener Trikot sicherlich schnell erfolgen.

Die Sportfreunde Siegen haben selbst keinen Unterbau im Seniorenbereich. Die U19 (DFB-Nachwuchsliga) und die U17 (Westfalenliga) gehören zu den besten in ganz Westfalen.