„Konzentrierter und fehlerfreier Auftritt nötig“: Dachau empfängt Pfaffenhofen

In der Landesliga trifft der TSV Dachau 1865 auf den FSV Pfaffenhofen. Die Dachauer wollen auf den vergangenen Leistungen aufbauen.

Im dritten Saisonspiel können die Dachauer auf die gute Leistung aufbauen, die sie beim 3:3 beim Bayernligaabsteiger FC Sonthofen gezeigt haben. Am Samstag holten sie nach einem 0:2- und einem 2:3-Rückstand noch ein hochverdientes Unentschieden. Dabei überzeugte die Doll-Elf vor allem kämpferisch, und die Einstellung war top.

Interessant ist die Trainerkonstellation in Pfaffenhofen. Denn alle drei Trainer sind im Landkreis Dachau bestens bekannt. Der Karlsfelder Ludwig Dietrich ist Chef-Trainer, er coachte in der vergangenen Saison den Kreisklassisten TSV Hilgerthausen, davor eine Juniorenmannschaft beim TSV 1860 München.

Thomas Rausch aus Kollbach ist Co-Spielertrainer, er stand lange Jahre im Kader des FC Ingolstadt, spielte dort 2. und 3. Liga, auch in der Zweiten des FC Bayern München war Rausch im Drittliga-Kader. Und der Dritte im Bunde ist Spielertrainer Daniel Zanker aus Hilgertshausen. Er spielte drei Jahre beim TSV Dachau 1865, hatte dort einen Stammplatz in der Bayernligamannschaft, ehe er zum FC Pipinsried wechselte, wo er jedoch nicht so richtig Fuß fassen konnte.

Das FSV-Trainertrio muss eine neue Mannschaft aufbauen. Viele der Top-Spieler aus der letzten Saison verließen den Verein, um woanders anzuheuern.

„Pfaffenhofen hat ordentlich Selbstvertrauen nach dem vergangenen Sieg über Durach“, sagt 65-Trainer Christian Doll. „Wir waren mit dem Spiel und dem Ergebnis in Sonthofen aber auch zufrieden, der Einsatz und die Moral haben gestimmt.“ Gegen Pfaffenhofen sei über 90 Minuten „ein konzentrierter und bestenfalls fehlerfreier Auftritt“, nötig, um den ersten Sieg der neuen Saison feiern zu können.

Personell gibt es keine Veränderungen gegenüber dem letzten Spiel in Sonthofen. Alskander Banipal ist weiterhin angeschlagen, Gio Dafermos noch gesperrt.