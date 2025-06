Konzentration auf den „zweiten Schritt“ – SVO nach Kantersieg in Weßling gefordert

SVO-Coach Anton Geiger mahnt vor dem Relegations-Rückspiel beim SC Weßling, schon an Runde zwei zu denken. Der SV ist nach dem 5:0-Heimerfolg so gut wie weiter.

Zwei komplette Reisebusse machen sich heute um 17 Uhr (Treffpunkt 16.45 Uhr am Maibaum) auf den Weg ins Fünfseenland, um die SVO-Kicker auf ihrer Traumreise zu unterstützen. Der Support wird einem Heimspiel gleichen und soll die Boschet-Kicker in die nächste und alles entscheidende Runde tragen. „Feine Sache, dass wir die Unterstützung vom Dienstag auch auswärts bekommen“, lobt Coach Anton Geiger die Reisegruppe Heimgarten.

Gegner für zweite Runde wird am Samstag entschieden

Mittwochabend: Ein paar Klicks auf dem Handy, ein Blick auf das erste Spiel der anderen Paarung. Der TSV Emmering trennte sich torlos vom SV Tüßling; am Samstag wird der Finalgegner bestimmt. Der des SVO, so die wahrscheinliche Variante. Denn fünf Tore sind schon ein sattes Pfund. Doch Vorsicht ist geboten. Die Weßlinger sind deutlich unter ihren in den Vormonaten gezeigten Leistungen geblieben. Lag mit Sicherheit zu einem großen Teil an der Performance der Ohlstädter. Die zu wiederholen, sich zu nichts hinreißen lassen und nur auf sich selbst zu schauen: Das ist die große Aufgabe für das Rückspiel, dass um 19 Uhr am Meilinger Weg angepfiffen wird. „Wird definitiv ein anderes Spiel und eine andere Weßlinger Mannschaft werden“, versichert Geiger.