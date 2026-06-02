Konzen stürzt den Meister, Bergrath gewinnt Spektakel Hilfarth festigt Rang drei, Kohlscheid verteidigt Platz zwei souverän. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte eine Überraschung an der Tabellenspitze: Meister Germania Eicherscheid verlor beim TV Konzen. Im Kampf um die Spitzenplätze behaupteten Germania Hilfarth und der Kohlscheider BC ihre Positionen, während Falke Bergrath und Alemannia Mariadorf ein torreiches Offensivspektakel lieferten.

Hilfarth nutzt seine Chancen Der Tabellendritte Germania Hilfarth setzte sich beim Siebten Ay-Yildizspor Hückelhoven verdient mit 4:1 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Armand Drevina die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Im zweiten Durchgang sorgten Jan Schaper und ein Doppelpack von Shpend Hasani früh für klare Verhältnisse. Der späte Treffer von Orhan Özkaya änderte nichts mehr am souveränen Auswärtserfolg der Hilfarther.

Ay-Yildizspor Hückelhoven – Germania Hilfarth 1:4

Ay-Yildizspor Hückelhoven: Orcun Behil, Orhan Özkaya, Timur Etcioglu (76. Yasin Akkaya), Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael Caetano de Araujo (81. Orhan Özkaya), Mehmet Yilmaz

Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Dominik da Silva, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Florent Sadiku (74. Nico Schunk), Armand Drevina, Jan Schaper, Gino Krings (68. Kevin Bungudi), Shpend Hasani (91. Muhamet Feska), Niklas Demming (86. Niklas Remchen)

Zuschauer: 222

Tore: 0:1 Armand Drevina (42.), 0:2 Jan Schaper (65.), 0:3 Shpend Hasani (70.), 0:4 Shpend Hasani (74.), 1:4 Orhan Özkaya (87.)

Direkter Konkurrent geschlagen Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzte sich der FC Concordia Oidtweiler mit 2:1 gegen den SC Erkelenz durch. Lukas Roosen brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Lazar Savic nach der Pause erhöhte. Erkelenz kam erst tief in der Nachspielzeit durch Gabriel Noel Filinski zum Anschlusstreffer. Mit dem Sieg zog Oidtweiler nach Punkten mit Erkelenz gleich.

FC Concordia Oidtweiler – SC Erkelenz 2:1

FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Philipp Stollenwerk, Manuel Lüttgens, Philip Derichs, Lukas Roosen, Philipp Götting, Emre Karatag (69. Robin Switalla), Lazar Savic, David Götting (15. Yasin Salih Burbut), Nils Geldner

SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Cagre Eray Eren, Jonas Keuter (77. Gabriel Noel Filinski), Niklas Grimble, Marcel Nickels, Mats Kleinen (89. Yannick-Noel Pistor), Robin Louis, Leon Klerx (62. Enrico Kos), Malte Lütteke, Kacper Nastalek

Zuschauer: 288

Tore: 1:0 Lukas Roosen (14.), 2:0 Lazar Savic (73.), 2:1 Gabriel Noel Filinski (90.+4) Bergrath gewinnt Torfestival Der Tabellenvierte Falke Bergrath behauptete seine starke Form mit einem spektakulären 6:4 bei Alemannia Mariadorf. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Luis Mankartz kurz vor der Pause bauten die Gäste ihre Führung zwischenzeitlich auf 5:2 aus. Mariadorf kämpfte sich mehrfach zurück, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Bergrath festigte damit Rang vier und überschritt die Marke von 75 Saisontoren.