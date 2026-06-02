Konzen stürzt den Meister, Bergrath gewinnt Spektakel

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 brachte eine Überraschung an der Tabellenspitze: Meister Germania Eicherscheid verlor beim TV Konzen. Im Kampf um die Spitzenplätze behaupteten Germania Hilfarth und der Kohlscheider BC ihre Positionen, während Falke Bergrath und Alemannia Mariadorf ein torreiches Offensivspektakel lieferten.
Hilfarth nutzt seine Chancen
Der Tabellendritte Germania Hilfarth setzte sich beim Siebten Ay-Yildizspor Hückelhoven verdient mit 4:1 durch. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte brachte Armand Drevina die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Im zweiten Durchgang sorgten Jan Schaper und ein Doppelpack von Shpend Hasani früh für klare Verhältnisse. Der späte Treffer von Orhan Özkaya änderte nichts mehr am souveränen Auswärtserfolg der Hilfarther.
Ay-Yildizspor Hückelhoven – Germania Hilfarth 1:4
Ay-Yildizspor Hückelhoven: Orcun Behil, Orhan Özkaya, Timur Etcioglu (76. Yasin Akkaya), Ibrahim Karpuz, Seyedamir Ghezi, Kaya Wronna, Abdellrahim Latiris, Sahin Dagistan, Hakan Odabasi, Raffael Caetano de Araujo (81. Orhan Özkaya), Mehmet Yilmaz
Germania Hilfarth: Oliver Mobers, Sascha Tobor, Dominik da Silva, Pascal Dömges, Nils Jankowski, Florent Sadiku (74. Nico Schunk), Armand Drevina, Jan Schaper, Gino Krings (68. Kevin Bungudi), Shpend Hasani (91. Muhamet Feska), Niklas Demming (86. Niklas Remchen)
Zuschauer: 222
Tore: 0:1 Armand Drevina (42.), 0:2 Jan Schaper (65.), 0:3 Shpend Hasani (70.), 0:4 Shpend Hasani (74.), 1:4 Orhan Özkaya (87.)
Direkter Konkurrent geschlagen
Im Duell zweier Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte setzte sich der FC Concordia Oidtweiler mit 2:1 gegen den SC Erkelenz durch. Lukas Roosen brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Lazar Savic nach der Pause erhöhte. Erkelenz kam erst tief in der Nachspielzeit durch Gabriel Noel Filinski zum Anschlusstreffer. Mit dem Sieg zog Oidtweiler nach Punkten mit Erkelenz gleich.
FC Concordia Oidtweiler – SC Erkelenz 2:1
FC Concordia Oidtweiler: Moritz Bürger, Leon Roosen, Philipp Stollenwerk, Manuel Lüttgens, Philip Derichs, Lukas Roosen, Philipp Götting, Emre Karatag (69. Robin Switalla), Lazar Savic, David Götting (15. Yasin Salih Burbut), Nils Geldner
SC Erkelenz: Jacomo Patza, Jannik Huff, Cagre Eray Eren, Jonas Keuter (77. Gabriel Noel Filinski), Niklas Grimble, Marcel Nickels, Mats Kleinen (89. Yannick-Noel Pistor), Robin Louis, Leon Klerx (62. Enrico Kos), Malte Lütteke, Kacper Nastalek
Zuschauer: 288
Tore: 1:0 Lukas Roosen (14.), 2:0 Lazar Savic (73.), 2:1 Gabriel Noel Filinski (90.+4)
Bergrath gewinnt Torfestival
Der Tabellenvierte Falke Bergrath behauptete seine starke Form mit einem spektakulären 6:4 bei Alemannia Mariadorf. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Luis Mankartz kurz vor der Pause bauten die Gäste ihre Führung zwischenzeitlich auf 5:2 aus. Mariadorf kämpfte sich mehrfach zurück, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Bergrath festigte damit Rang vier und überschritt die Marke von 75 Saisontoren.
SV Alemannia Mariadorf – Falke Bergrath 4:6
SV Alemannia Mariadorf: Noah Hermanns, Cem Cagan Ince (46. Aboubakar Lehogui Kamara), Ertugrul Kabadayi, Serhat Kabadayi (63. Imrane Belbachir), Pascal Willems (63. Max Dümenil), Maximilian Herbst, Nassim Bensfia, Maurice Dautzenberg, Yuuki Fukui (70. Max Dümenil), Masaya Taki, Nabil Irdi
Falke Bergrath: Jonas Neuerburg, Tanner Wilden, Marcel Mohr (88. Mirssad Bah-Traore), Resit Yilmaz, Marvin Meurer (75. Ferhat Özsan), Emirhan Akcan (85. Malik Avci), Melih Yilmaz, Lorik Islami, Luis Mankartz, Jürgen Finken (82. Philipp-Aaron Nießen), Dean Geserick (56. Cemal Polat)
Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Dean Geserick (2.), 1:1 Maximilian Herbst (9.), 1:2 Jürgen Finken (41.), 1:3 Marvin Meurer (43.), 1:4 Cemal Polat (57.), 2:4 Imrane Belbachir (78.), 2:5 Cemal Polat (83.), 3:5 Aboubakar Lehogui Kamara (83.), 4:5 Imrane Belbachir (88.), 4:6 Tanner Wilden (90.+2)
Gelb-Rot: Luis Mankartz (39./Falke Bergrath/)
Haaren beendet Saison mit Ausrufezeichen
Die DJK FV Haaren setzte sich als Tabellenfünfter klar mit 4:0 gegen den FC Roetgen durch. Anthony Obiorah traf bereits nach zwei Minuten zur Führung und leitete einen souveränen Auftritt ein. Til Pütz, Johan Matti van Helden und Pablo Cesar Perez Schwartz erhöhten im weiteren Verlauf. Für Roetgen endete damit die zuvor starke Serie der Rückrunde deutlich.
DJK FV Haaren – FC Roetgen 4:0
DJK FV Haaren: Timo Schmitz, Dominik Rüth, Cord Harder, Nico Esser, Maik Haass (59. Kevin Klasen), Mohamed Benyamani (56. Pablo Cesar Perez Schwartz), Mohamed Gouider, Tim Schmitz (69. Luis Diego Camacho Gazel), Til Pütz (56. Peter Szczyrba), Johan Matti van Helden, Anthony Obiorah (81. Dominik Pavlovic)
FC Roetgen: Maurice Nadenau (80. Yanik Prautsch), Christian Sauren (50. Felix Korb), Tobias Kohl, Luca Christian Kauper (64. Jonas Polis), Henrik Gormans, Daniel Sauren, Timo Koep (50. Kelly Ajuya), Oliver Baatz, Jan Siewert, Dieuveille Mangaya-Twadela, Samuel Schwering (73. Mathis Deplus)
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Anthony Obiorah (2.), 2:0 Til Pütz (40.), 3:0 Johan Matti van Helden (50.), 4:0 Pablo Cesar Perez Schwartz (67.)
Weitere Spiele am Wochenende: