Konzell-Coup: Bezirksliga-Torjäger wird Spielertrainer

Von links nach rechts: Thomas Schedlbauer (Torwarttrainer), Lukas Schedlbauer (Sportlicher Leiter), Lukas Riedl (Spielertrainer), Peter Schedlbauer (Co-Trainer), Andreas Dilger (Sportlicher Leiter und Abteilungsleiter ) – Foto: Verein

Der SV Konzell kann einen echten Transferknaller vermelden: Lukas Riedl , derzeit noch in Diensten des Oberpfälzer Bezirksligisten DJK Arnschwang, schlüpft beim Kreisklassisten ab Juni in die Rolle des Spielertrainers. Der 32-jährige Vollblutstürmer hat für seinen Noch-Klub in 76 Bezirksliga-Einsätzen phänomenale 60 Treffer erzielt und hatte an den Kreisliga-Meisterschaften 2021 und 2023 mit 23 bzw. 32 Einschüssen maßgeblichen Anteil.

Als Übungsleiter sammelte Riedl ebenfalls bereits Erfahrung und leitet seit drei Jahren die Frauen-Landesligamannschaft des SV Thenried an. Aktuell werden die Konzeller Fußballer, die in der Kreisklasse Straubing den neunten Tabellenplatz belegen, von den beiden früheren Landesliga-Kickern Hans Mühlbauer und Peter Schedlbauer trainiert. Während Schedlbauer unter Neu-Coach Riedl als Co-Trainer weitermachen wird, legt Mühlbauer sein Amt aus beruflichen Gründen nieder. "Hans und Peter sind vor eineinhalb Jahren in einer schwierigen Situation eingesprungen und haben einen großen Anteil daran, dass wir in der Vorsaison die Klasse halten konnten. Beide sind waschechte Konzeller, die in Mannschaft, Verein und Umfeld eine hohe Wertschätzung genießen. Es freut uns riesig, dass Peter weiter dem Trainerteam angehört. Hans kann leider nicht weitermachen, wird aber weiterhin in der Zweiten auflaufen, wenn Not am Mann ist", berichten die sportlicher Leiter Andreas Dilger und Lukas Schedlbauer.



Stolz sind die Verantwortlichen auf die Verpflichtung von Lukas Riedl. "Das ist für uns ein große Nummer. Lukas Freundin stammt aus Konzell und deshalb kam der Kontakt zustande. Wir konnten ihm von unserem Projekt überzeugen und wir sind uns sicher, dass er uns sowohl mit seiner Qualität als Spieler wie auch als Trainer enorm voranbringen wird. Die Euphorie ist groß und gemeinsam mit ihm wollen wir in der kommenden Saison eine deutlich bessere Rolle spielen als wir es aktuell tun", sagen Dilger und Schedlbauer.



