Kontroverse um JFV D/A & Stade

– Foto: Thies Meyer

Es war im Februar 2025 - also vor nicht mal eineinhalb Jahren -, da stellten Ingo Dammann und Sören Behrmann in einem Presegespräch die Pläne und Ziele für den neuen Jugendförderverein D/A & Stade vor. Dammann - der heutige Präsident des JFV - wird mit den Worten zitiert: "Es liegt uns fern, andere Vereine oder Mannschaften kaputt zu machen (...). Ich halte selber nichts davon, wenn Kinder zu früh den Verein wechseln (...) Darauf sollte man als Jugendtrainer und Verein achten, wenn man Talente aus anderen Vereinen holt." Und Behrmann - Sportdirektor von Drochtersen/Assel - fügte hinzu: "Es ist uns sehr an einem guten Austausch und Verhältnis zu den anderen Vereinen gelegen."

Die Realität sieht möglicherweise etwas anders aus. Dies zeigte sich zuletzt auch Ende Juni beim Regionstreffen der Vereine des NFV-Kreises Stade. Hier soll die Vorgehensweise des JFV beim Abwerben von Talenten aus anderen Vereinen ein großes Thema gewesen sein, so ist im Protokoll der Sitzung ganz ausdrücklich von "Spannungen" zwischen dem JFV und anderen Vereinen im Kreis die Rede.

So werfen Vereine aus den Landkreisen Stade - hier die JSG Osteland - und Cuxhaven - unter anderem die JSG am Dobrock - dem JFV vor, gegen den Paragraphen 4 der NFV-Jugendordnung verstoßen zu haben, das heißt es wurden Kinder zum Probetraining eingeladen, ohne die Vereine entsprechend zu informieren. Und die Vorwürfe aus Dobrock gehen noch weiter: Der JFV habe durch sein "Abwerbe-Gebahren" - insgesamt 5 Spieler der damaligen U14 seien nach Angaben der JSG Dobrock zum Probetraining eingeladen worden - für so viel "Unruhe" in der Mannschaft gesorgt, dass das Team als Folge von Spielerabgängen zur neuen Saison vom Spielbetrieb abgemeldet werden musste.

Die Verantwortlichen des Jugendfördervereins wehren sich gegen diese Vorwürfe. Matthias Mehlis - unter anderem für das Scouting beim JFV D/A & Stade verantwortlich - stellt klar. "Der Fall JSG Osteland wurde vom Sportgericht bereits als unbegründet zurückgewiesen und was die JSG am Dobrock betrifft, haben wir gerade schriftlich Stellung genommen. Die Vorwürfe treffen inhaltlich nicht zu. Der Sachverhalt ist anders." Die jungen Talente hätten - so Mehlis - ohnehin vorgehabt, den Verein zu verlassen und hätten bereits mit anderen Vereinen in Kontakt gestanden. "Die Familie eines Jungen kam dann auf uns zu und so ist überhaupt erst der Kontakt entstanden", so der JFV-Verantwortliche. Letzlich wechselten in diesem Sommer zwei der Spieler zu D/A & Stade. "Den Vorwurf, der JFV hätte die Mannschaft zerstört, weisen wir mit allem Nachdruck zurück", so Mehlis.

Neben der Kritik an der Kontaktaufnahme und dem "Abwerbe-Gebahren" wird auch von verschiedenen Kritikern Fragen nach dem Sinn der Kadergrößen der JFV-Nachwuchsteams aufgeworfen. Wozu brauche der JFV so viele Spieler? Es gehe - so der Vorwurf - dem JFV weniger um die Entwicklung aller Spieler, sondern derzeit vorrangig um den schnellen Erfolg. Kinder bekämen nicht genug Spielzeit, würden gegebenenfalls schnell aussortiert werden. Mit dieser Vorgehensweise würde der JFV den Nachwuchsfußball in der Region schaden - nicht zuletzt zu Lasten der kleineren Nachbarvereine.

Mehlis Antwort darauf: "In den höheren Spielklassen brauchst du einen relativ großen Kader. Da reichen 15 Spieler nicht aus. Und was die angeblich mangelnden Einsatzzeiten betrifft, wir bestreiten neben den Pflichtspielen noch eine große Anzahl von Testspielen - nicht zuletzt auch gegen die starken Nachwuchsteams aus Hamburg -, und hier kommen alle Spieler auf ihre Einsatzzeiten. Es geht uns um die Entwicklung aller Jungs."

Frank von Bargen - Stades Kreisjugendausschuss-Vorsitzender - hatte zuletzt versucht, ein Gespräch zwischen dem JFV und den betroffenen Vereinen zu initiieren. "Wir sind gern zu einem guten und vernünftigen Gespräch auf Augenhöhe bereit", so Sören Behrmann. "Leider werden viele Themen durch die sozialen Medien unnötig hochgehängt, und häufig wird nur über die negativen Dinge berichtet. Die Leute müssen verstehen, dass es für uns auf keinen Fall darum geht, etwas kaputt zu machen, sondern den Fußball in der Region voranbringen. Wir wollen weiterhin - und das ist für unseren Erfolg in Zukunft entscheidend - Jungs aus dem Stader Landkreis in unseren Herrenmannschaften haben, sowohl in Stade als auch in Drochtersen in der Regionalliga beziehungsweise Oberliga. Dafür wollen wir für unsere Region eine Art Leuchtturm bilden und vielleicht in einigen Jahren sogar ein Nachwuchsleistungszentrum aufbauen. Die Pläne dafür liegen bereits in der Schublade. Unser Ziel ist es, dass aus unserer Region wieder mehr Fußballer in die niedersächsischen Auswahlteams berufen werden und vielleicht sogar den Sprung in den Profifußball schaffen." (am)