Kontroverse Spiele enden vorzeitig in Essen

In Essen kam es am vergangenen Spieltag gleich zu zwei Spielabbrüchen. Bei der Begegnung zwischen der SpVgg Steele II und dem SV Kray 04 kam es zu Rudelbildungen. Auch die Steeler A-Jugend musste ihre Partie gegen die SG Kupferdreh-Byfang vorzeitig beenden: Ein Krankenwagen-Einsatz veranlasste den Unparteiischen, das Spiel nicht mehr fortsetzen zu lassen.
Aber was war überhaupt geschehen? Am vergangenen Sonntag (9. November, 11 Uhr) empfing die Zweitvertretung der SpVgg Steele den nur zwei Punkte zurückliegenden SV Kray 04. Für die SpVgg lief es anfangs nach Plan, denn Alexander Gulyayev (22.) brachte die Hausherren in Führung.
Im Zuge einer roten Karte für die Gäste in der 25. Spielminute kam es an der Seitenlinie zu Auseinandersetzungen. Richard Ruthenkolk, der Coach des SV Kray, hatte folgende Wahrnehmung der Geschehnisse: „Nach einer roten Karte gegen uns kam es zu Tumulten vor den Trainerbänken. Zuschauer von Steele haben einen Spieler von uns angeblich rassistisch beleidigt“, berichtet er der WAZ. Außerdem erzählte er, dass seine Mannschaft aus Sicherheitsgründen geschlossen den Platz verließ.
Die Steelern, denen von 04-Seite aus Rassismus vorgeworfen wird, erklären: „Es gab eine Kopfnuss von einem 04-Spieler. Dann ist der Schiedsrichter dabei, die Rote Karte zu zücken. Hinter der Bande gab es eine Rudelbildung. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. 04 wollte dann nicht mehr weiterspielen“, so SpVgg-Co-Trainer Ilias Elouriachi.
Weiteres ist nichts bekannt. Der Prozess, bis das Sportgericht eine Entscheidung trifft, kann im Zweifelsfall mehrere Monate dauern.
Erneut steht die SpVgg im Mittelpunkt eines Vorfalls, nun war jedoch die A-Jugend aus Steele betroffen. Während des Auswärtsspiels bei der SG Kupferdreh-Byfang führte ein schwerwiegender Zweikampf zu den Folgen. Bei einem Luftduell prallten die beiden Spieler heftig mit den Köpfen zusammen, woraufhin der Akteur von Steele bewusstlos auf dem Rasen liegen blieb.
Aufgrund des erforderlichen Rettungswageneinsatzes sah sich der Schiedsrichter gezwungen, die Partie vorzeitig abzubrechen und die Teams in die Kabinen zu schicken. Erfreuliche Nachrichten gibt es jedoch aus dem Umfeld des Vereins: Demnach habe der verletzte Spieler eine gute medizinische Versorgung erhalten und sein Zustand sei unter den gegebenen Umständen stabil.