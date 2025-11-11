Kontroverse Spiele enden vorzeitig in Essen

Zwei Spielabbrüche bei Spielen der SpVgg Steele – Foto: Marcel Eichholz

In Essen kam es am vergangenen Spieltag gleich zu zwei Spielabbrüchen. Bei der Begegnung zwischen der SpVgg Steele II und dem SV Kray 04 kam es zu Rudelbildungen. Auch die Steeler A-Jugend musste ihre Partie gegen die SG Kupferdreh-Byfang vorzeitig beenden: Ein Krankenwagen-Einsatz veranlasste den Unparteiischen, das Spiel nicht mehr fortsetzen zu lassen.

Rassismus-Vorwürfe gegen Steele Aber was war überhaupt geschehen? Am vergangenen Sonntag (9. November, 11 Uhr) empfing die Zweitvertretung der SpVgg Steele den nur zwei Punkte zurückliegenden SV Kray 04. Für die SpVgg lief es anfangs nach Plan, denn Alexander Gulyayev (22.) brachte die Hausherren in Führung.

Im Zuge einer roten Karte für die Gäste in der 25. Spielminute kam es an der Seitenlinie zu Auseinandersetzungen. Richard Ruthenkolk, der Coach des SV Kray, hatte folgende Wahrnehmung der Geschehnisse: „Nach einer roten Karte gegen uns kam es zu Tumulten vor den Trainerbänken. Zuschauer von Steele haben einen Spieler von uns angeblich rassistisch beleidigt“, berichtet er der WAZ. Außerdem erzählte er, dass seine Mannschaft aus Sicherheitsgründen geschlossen den Platz verließ. Die Steelern, denen von 04-Seite aus Rassismus vorgeworfen wird, erklären: „Es gab eine Kopfnuss von einem 04-Spieler. Dann ist der Schiedsrichter dabei, die Rote Karte zu zücken. Hinter der Bande gab es eine Rudelbildung. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. 04 wollte dann nicht mehr weiterspielen“, so SpVgg-Co-Trainer Ilias Elouriachi.