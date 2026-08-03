Kontrolle und späte Tore - Freie Turner siegen bei Blau-Gelb Asse

Die Freien Turner Braunschweig sind mit einem souveränen Auswärtssieg in die nächste Runde des Bezirkspokals eingezogen. Beim FC Blau-Gelb Asse setzte sich der Landesligist verdient mit 3:0 durch.
„Wir haben das Spiel über fast die gesamten 90 Minuten kontrolliert und dominiert und am Ende völlig verdient gewonnen“, sagte Trainer Gian Luca Renner nach der Partie. Für ihn stand zunächst das Weiterkommen im Vordergrund: „In der ersten Pokalrunde geht es primär erst einmal darum, das Spiel zu gewinnen und weiterzukommen. Das haben wir geschafft.“
Trotz zahlreicher Chancen mussten sich die Freien Turner bis kurz vor der Pause gedulden. Nach einer Ecke brachte Marvin Fricke die Gäste in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Renner zeigte sich auch mit dem spielerischen Auftritt zufrieden: „Wir haben uns viele gute Möglichkeiten herausgespielt, wobei wir es leider nicht geschafft haben, das Ganze in Tore umzumünzen.“
Die Vorentscheidung fiel erst in der Schlussphase. Timon Hallmann erhöhte in der 80. Minute per Kopf nach einer Flanke von der rechten Seite auf 2:0. „Wir schaffen es auch erst in der 80. Minute mit dem 2:0, das Spiel und den Gegner zu killen“, sagte Renner. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Fabrice Etienne Meinecke, der nach einem hohen Ballgewinn auf der linken Seite freigespielt wurde, nach innen zog und mit dem rechten Fuß sehenswert zum 3:0-Endstand traf (90.).
Besonders zufrieden war der Trainer mit der Defensivleistung seiner Mannschaft. „Was mindestens genauso wichtig war, ist, dass die gesamte Mannschaft die Ansätze des Gegners schon so wegverteidigt hat, dass Tobi Lau in der gesamten Partie nicht einen Ball halten musste.“ Sein Team habe dem klassentieferen Gegner „keine Möglichkeit“ gegeben, „irgendwie in dieses Spiel reinzukommen – sei es durch einen langen Ball oder durch eine Standardsituation.“
Trotz des überzeugenden Auftritts ordnet Renner den Erfolg ein. „Wir wissen dieses Spiel jetzt aber auch einzuordnen, dass es ein Pokalspiel gegen einen Bezirksligisten war, was du erstmal gewinnen musst.“ Gleichzeitig richtet sich der Blick bereits auf den Ligastart: „Am Freitag gegen Lehndorf erwartet uns ein anderes Spiel und ein anderer Gegner. Aber der Sieg gibt Selbstvertrauen und das ist ein weiterer positiver Aspekt, den wir heute aus dem Spiel mitnehmen. Dementsprechend können wir an die erste Pokalrunde einen Haken machen. Wir freuen uns jetzt auf den Ligastart am Freitag.“
Während die Freien Turner also am Freitag den Startschuss in die neue Landesliga-Saison setzen, spielt Blau-Gelb Asse am Sonntag gegen MTV Wolfenbüttel II.