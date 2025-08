Kontrolle über das Spiel verloren

Anfang August ist ein Kader natürlich immer stark von Urlauben geprägt, dennoch war man gespannt auf die Aufstellung von Coach Michael Alexander. Im Tor stand Robin, und in der Innenverteidigung Emanuel und Julian, Auf der rechten Seite verteidigte Matthias, und links konnte sich Neuzugang Tim Bollinger beweisen. Wenn man bedenkt, dass diese Position seit Jahren von Tim M. dominiert wird, dann darf man auf die Entwicklung hier sehr gespannt sein. Auf der Sechs lief Spielführer Christian auf und vor ihm auf den Achter-Positionen Felix sowie Moritz. Die dreier Angriffsreihe bildeten Florian, Neuzugang Noah Metzger sowie Timo. Letzt genannter will ganz offensichtlich nicht noch eine Saison in der Reserve auflaufen, sondern fordert bisher gesetzte Größen wie Niko, Jonas oder Louis heraus. Auf der Bank nahmen Martin, Mathis, Jan sowie unser Eigengewächs Benjamin Kräuter Platz.

Zur ersten Runde im Bantleon Bezirkspokal fuhr die Mannschaft des SV Ballendorf nach Ludwigsfeld. Der TSF war vergangene Saison am Ende als Meister in die Kreisliga A aufgestiegen, obwohl man das schlechtere Torverhältnis im Gegensatz zum punktgleichen SV Grimmelfingen aufwies. Der direkte Vergleich sprach jedoch für die Ludwigsfelder. Von der Aufstiegseuphorie war allerdings rund um den Platz nichts zu merken, war das Sportgelände bei leichtem Nieselregen in fester ballendorfer Hand.

Der TSF begann wie eine Heimmannschaft und spielte mutig auf und kam in den ersten Minuten gleich zu 3 Chancen, allesamt über die Flügel vorbereitet, nur der Abschluss war nie wirklich gefährlich. Ganz anders der SVB. Ein wunderschöner langer Ball von Emanuel über die Abwehrkette Ludwigfelds, Noah gewann das Sprintduell gegen den Torwart und spitzelte den Ball zum 0:1 vorbei in die Maschen. Ballendorf konnte in der Folge hinten in Ruhe aufbauen um dann mit langen Bällen in die Spitze gefährlich zuschlagen. Der Erfolg war eine Gelbe Karte für die Heimmannschaft nach einem wichtigen taktischen Foul, sowie dem 0:2 in der 16ten Minute. Dieses Mal konnte man den Ball flach vortragen, Tim passte auf Felix der direkt in die Gasse zu Florian abtropfen ließ und der anschließende Querpass auf Noah der ins leere Tor einschieben konnte war nur noch Formsache. Die Zuschauer sahen noch ein, zwei gute Chancen auf beiden Seiten, doch je länger die Halbzeit lief, desto mehr verflachte sie und man ging mit einer 2 Tore Führung in die Pause.

Als Schiedsrichter Johannes Deiß dann wieder anpfeifen wollte kam es zu einer kuriosen Verzögerung, da Julian ein kleinwenig auf sich warten ließ. Zunächst ging das Spiel weiter wie gehabt und Noah hatte die Chance zu seinem dritten Tor, als er sich um seinen Gegner drehen konnte und dann halblinks auf den kurzen Pfosten abzog. Dann die vermutlich entscheidende Aktion des Spiels. Ludwigsfeld wechselte dreimal und brachte kleine, schnelle, quirlige Spieler aufs Feld. Dies veränderte die Dynamik des Spiels drastisch. Ludwigsfeld ging in Angesicht des Rückstands volles Risiko und spielte hinten mit einer Dreierkette 1:1 gegen die Ballendorfer Stürmer. Der Rest schob stark nach vorne und setzte den SVB tief in dessen Hälfte direkt unter Druck. Und prompt fiel der Anschlusstreffer. Tim konnte den Ball nicht behaupten, die IV verlor das Gestochere und schon vollendete Ludwigsfeld auffälligster Akteur E. Mingoia. 10 Minuten später kam Jan für Tim ins Spiel, der mit Krämpfen zu kämpfen hatte. Ballendorf gelang kein kontrollierter Spielaufbau mehr, sondern musste auf Befreiungsschläge hoffen. Die Folge waren noch 2 Chancen sowie eine gelbe Karte für Ludwigsfeld an Florian, die auch eine andere Farbe hätte haben können, ging die Aktion doch sehr gegen den Gegner und wenig gegen den Ball. Dennoch lag das Momentum ganz klar bei Ludwigsfeld. Daran konnte auch Martin nichts ändern, der in der 78ten Minute für Christian ins Spiel kam. 8 Minuten vor Schluss passierte dann was in der Luft lag. Ballendorf bekam den Ball nicht weg und es stand 2:2. In der Nachspielzeit gab es noch Gelb-Rot für den TSF nach einem Foul an Timo, doch der Freistoß verpuffte und es ging ins Elfmeterschießen.