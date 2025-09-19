Kontraste im Aufsteigerduell

Während die Hausherren nach dem jüngsten 2:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Geratal mit sieben Punkten aus vier Partien einen starken Start hingelegt haben, wartet der Gast aus Scheubengrobsdorf weiterhin auf den ersten Dreier. Immerhin: Das 1:1 am vergangenen Samstag gegen den SV Blau-Weiß '91 Bad Frankenhausen bedeutete den ersten Zähler der Saison und sorgte für ein Stück Erleichterung bei der Mannschaft um Kapitän Tim Richter.

„Für die Moral war der Punktgewinn gut“, erklärt Kapitän Tim Richter. „Es war aber auch nicht so, dass wir uns vor dem Spiel schon hinterfragt haben. Weiterhin ist alles sehr locker. Aber der Punkt hat geholfen, dass wir mal belohnt worden sind. Das gibt uns Sicherheit in den Köpfen.“

Vor allem defensiv zeigte sich die Mannschaft von Trainer Daniel Gehrt verbessert, auch wenn Richter mit einem Augenzwinkern auf seinen eigenen Fehler vor dem zwischenzeitlichen Rückstand verweist: „Außer mein kapitaler Fehler, der zum 1:0 durch einen Elfmeter geführt hat, haben wir als Mannschaft alles gut wegverteidigt und unser Spiel durchgesetzt.“ Dass zuletzt erfahrene Kräfte wie Sascha Winefeld, Tom Eichberger oder auch Tim Richter selbst zurückgekehrt sind, entlastete die jungen Spieler spürbar. „Der Druck auf die Kerle war in den ersten Wochen vielleicht to much. Jetzt können wir das auffangen.“