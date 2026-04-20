Kontinuität zwischen den Pfosten

– Foto: Stefan Tschersich

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Planungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Rick Christof bauen. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird der Torhüter den „Wölfen“ erhalten bleiben.

Mit der Zusage von Christof sichert sich Wolfhagen auf einer Schlüsselposition Kontinuität. Der Keeper gilt intern als verlässlicher Rückhalt und soll auch in der kommenden Spielzeit dafür sorgen, der Mannschaft zwischen den Pfosten Stabilität zu geben. Die Erwartung des Vereins ist klar umrissen: Christof soll mit seinen Leistungen dazu beitragen, möglichst oft ohne Gegentor zu bleiben und gegnerische Angreifer vor große Probleme zu stellen.

Für Wolfhagen ist die Personalie folgerichtig mehr als eine Randnotiz. Mit Christof hält der FSV einen Spieler, auf dessen Qualitäten im Defensivverbund auch in Zukunft gesetzt werden soll.