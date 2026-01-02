Kontinuität zum Jahresbeginn

Der TSV Hertingshausen setzt früh ein Zeichen der Stabilität: Trainer Jörg Müller und sein spielender Co-Trainer Christian Krug haben ihre Zusage für die kommende Saison gegeben und führen ihre Arbeit bei der ersten Mannschaft fort. Die Entscheidung fiel ohne lange Bedenkzeit – ein Umstand, der im Verein als Ausdruck großen gegenseitigen Vertrauens gewertet wird.

Vorstand, Mannschaft, Förderverein und Umfeld reagierten geschlossen positiv auf die frühzeitige Klarheit. Sie schafft Planungssicherheit und unterstreicht den eingeschlagenen Kurs, der auf Kontinuität statt kurzfristiger Impulse setzt.

Inhaltlich wollen Müller und Krug den Fokus weiterhin auf die Entwicklung junger Spieler legen, den Kader nachhaltig aufstellen und in der Breite gezielt verstärken. Der TSV Hertingshausen blickt damit zuversichtlich auf die kommenden Monate – mit der Gewissheit, dass der eingeschlagene Weg konsequent weiterverfolgt wird.