Kontinuität wird groß geschrieben: Herforder Verein bleibt seinem Konzept treu

„Die Liga wird immer stärker, auch was die finanziellen Möglichkeiten betrifft. Aber wir bleiben unserer Philosophie treu“, sagt Ümüt Gözlükcü. Der 47-Jährige ist selbst das beste Beispiel dafür, dass beim Fußball-Bezirksligisten SG FA Herringhausen-Eickum die Kontinuität ein ganz wesentlicher Faktor ist. Seit zehn Jahren ist Gözlükcü inzwischen Cheftrainer des Teams. In der kommenden Saison umfasst sein Kader 26 Akteure, von denen 18 bereits in der Jugend für den Klub aus dem Herforder Nordwesten spielten – auch dies ein Faktum, das in den heutigen Fußballzeiten immer seltener zu finden ist.

So sind die Veränderungen im Kader im Vergleich zum Vorjahr auch nicht allzu groß. So gibt es nur drei Abgänge zu verzeichnen, wobei Luca Chapman zwangsläufig seine aktive Laufbahn verletzungsbedingt beenden musste, der 28-Jährige bleibt dem Verein aber als zweiter Co-Trainer neben Marvin Lehr weiter erhalten. Ansonsten gibt es aber noch einen Abgang, der Ümüt Gözlükcü doch ziemlich schmerzt. Der langjährige Sportliche Leiter Hermann Spilker will künftig kürzer treten. „Das müssen wir natürlich akzeptieren. Aber ich finde es sehr schade, denn ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet“, betont der Trainer.

Vorfreude auf einen 39-Tore-Stürmer

Allerdings wäre „Frisch-Auf“ nicht „Frisch-Auf“, wenn diese Lücke nicht umgehend mit einem bekannten Gesicht aus den eigenen Reihen geschlossen worden wäre. Den Posten übernimmt künftig Mesut Güzelel, dessen Sohn Lian neben Rashid Abdo Mousseli und Cedrik Martin Pflug einer von drei ehemaligen A-Jugendlichen ist, die nun zum Seniorenkader stoßen. „Bei ihnen geht es natürlich vor allem darum, sie nicht zu überfordern, sondern Schritt für Schritt heranzuführen. Die Seniorenluft ist bekanntlich dünner“, sagt Gözlükcü.

Ansonsten wurde die nach Chapmans Ausscheiden vakante Linksverteidiger-Position mit dem von TuRa Löhne gekommenen Hakan Güner neu besetzt, mit Hendrik Meierernst kommt zudem ein Außenbahnspieler, der bei RW Kirchlengern und zuletzt beim TuS Bruchmühlen schon überkreisliche Erfahrung sammelte. Und dann ist da noch Christos Mavroudis. „Das ist eine ganz spannende Geschichte“, freut sich Gözlükcü auf den 23-jährigen Stürmer, der in der vergangenen Saison in der 3. Mannschaft der SG FA in der Kreisliga B spielte und mit 39 Toren maßgeblichen Anteil an deren Aufstieg in die A-Liga hatte. „Seine Qualität als Stürmer war schon in der Jugend offensichtlich. Er war in den letzten Jahren aber mehr im Boxsport aktiv und hat nur nebenbei Fußball gespielt. Nun hat er seine sportlichen Prioritäten verändert und natürlich ist die Tür bei uns meilenweit für ihn offen“, erklärt der Trainer.

Zurückhaltung bei eigener Zielsetzung

Was die eigene Zielsetzung angeht, ist Gözlükcü hingegen ein wenig zurückhaltend. „Wir haben unser Niveau gehalten, aber die Liga ist wie schon erwähnt stärker und ausgeglichener geworden. Es gibt diesmal keine Mannschaft, die nach unten ausreißt, wir werden in jedem Spiel um die Punkte kämpfen müssen.“

Lesen Sie auch: Drama in der Bezirksliga: „Schlechteste Schiedsrichterleistung in 19 Jahren“

Letztlich solle nach den Plätzen drei und fünf in den Vorjahren zumindest aber auch diesmal wieder ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden. „Und ganz wichtig ist, dass wir weniger verletzte Spieler haben. In der letzten Saison sind bei uns etliche absolute Leistungsträger langfristig ausgefallen, was wir gerade in der Rückrunde nicht mehr kompensieren konnten, da hat uns die Konstanz gefehlt“, erinnert Gözlükcü daran, dass sein Team alle fünf Saisonniederlagen im zweiten Teil der vergangenen Spielzeit kassiert hat.

Als Favoriten auf die Meisterschaft sieht er den TuS GW Pödinghausen an. „Mit diesem Kader würden sie normalerweise auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen.“ Knapp dahin folgen für ihn der BV Stift Quernheim und der TuS Tengern.

Partnerseite: NW.de