🔴⚪ Kontinuität, Vertrauen und gemeinsame Überzeugung 🔴⚪ von Gianni Mantineo · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

Unsere 1. Herrenmannschaft geht auch in der Saison 2026/27 mit dem bewährten Trainerduo an den Start:

Cheftrainer Salvatore De Rosa und spielender Co-Trainer Mike Tausch haben verlängert.



Als Salva das Team übernahm, stand die Mannschaft kurz vor dem Abstieg in die Kreisliga A. Mit klarer Idee, harter Arbeit und absolutem Glauben an den gemeinsamen Weg folgte nicht nur die Stabilisierung – sondern in der vergangenen Saison der verdiente Aufstieg in die Bezirksliga. Nun geht Salva in seine fünfte Saison an der Seitenlinie der Ersten.





🗣 Salvatore De Rosa:

„Ich möchte den Weg, den wir gemeinsam begonnen haben, weiter fortführen. Das Projekt ist für mich noch nicht abgeschlossen. Wir haben uns die letzten Jahre gut stabilisieren können, sowie auch unsere Spielidee gut weiterentwickelt. Dass Mike verlängert, war für mich auch sehr ausschlaggebend.“



Mit Mike Tausch kam in dieser Saison nicht nur sportliche Qualität dazu, sondern auch ein Stück TSV-DNA zurück. Mike wurde bei uns ausgebildet – umso größer ist der Stolz, dass sich der Kreis schließt und er seit dieser Saison und auch in der kommenden Saison als spielender Co-Trainer weiter Verantwortung übernimmt.



