Kontinuität und Umbruch in den Gremien des SSV Ulm

Darüber hinaus haben die langjährigen Aufsichtsräte Anton Gugelfuss und Eberhard Riedmüller aus beruflichen bzw. privaten Gründen ihren Rückzug aus dem Gremium angekündigt. Sie werden dem Aufsichtsrat aber noch bis zur nächsten Mitgliederversammlung erhalten bleiben.

Im Aufsichtsrat des e.V. hat Heribert Fritz sein Amt als Vorsitzender nach elf Jahren aus persönlichen Gründen niedergelegt und das Gremium verlassen. Auf einer ordentlichen Sitzung haben die Gremienmitglieder Dominik Schwärzel, bisher stellvertretender Vorsitz, einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Als sein Stellvertreter wurde, ebenfalls einstimmig, Matthias Gerlich ernannt.

Außerdem haben die Gremienmitglieder das Vorstandsmandat von Thomas Oelmayer bis zum 30.06.2027 verlängert. Thomas Oelmayer ist seit 2014 als Vorstand tätig und für die Bereiche Recht und Organisation verantwortlich. Diese Amtszeit soll seine letzte sein. In den nächsten Monaten soll bis zum geplanten Ausscheiden im Sommer 2027 seine Nachfolge vorbereitet werden.

Bereits seit längerem beschäftigt sich der Aufsichtsrat des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. mit einer perspektivischen Verkleinerung, um die anfallenden Aufgaben und Prozesse noch effektiver und besser bewältigen zu können. Hierzu soll auf der nächsten Mitgliederversammlung eine Änderung der Satzung vorgestellt werden.

Heribert Fritz: „Es war mir eine große Ehre, dem obersten Kontrollorgan unseres Vereins seit seiner Existenz nach der Insolvenz im Jahre 2014 bis zum heutigen Tage als Vorsitzender vorstehen und die tolle Entwicklung des Fußballs in Ulm über 11 Jahre begleiten zu dürfen.

Ich danke den Mitgliedern aller Gremien, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle, den vielen ehrenamtlichen Helfern, den vielen Unterstützern, insbesondere den Sponsoren und Partnern und natürlich den vielen Aktiven von jung bis zur Profimannschaft unseres Clubs für die sehr gute Zusammenarbeit und die vielen herausragenden und großartigen Momente in all den Jahren. Dem SSV Ulm 1846 Fußball e.V. bleibe ich selbstverständlich als Sponsor, sowie als großer Fan erhalten und wünsche insbesondere den neu amtierenden Kollegen Schwärzel und Gerlich alles Gute und viel Erfolg.“

Dominik Schwärzel: „Ich freue und bedanke mich über das Vertrauen, welches zuerst unsere zahlreichen Mitglieder und nun meine Kollegen in mich setzen. Mir ist die besondere Rolle und Verantwortung des Aufsichtsratsvorsitzenden dieses tollen Vereins sehr wohl bewusst und ich werde mich bestmöglich für die Belange unseres Vereins einsetzen. Wir sind auf einem guten Weg und werden die Professionalisierung mit Nachdruck vorantreiben, um den Verein in eine gute Zukunft zu führen. Bei Heribert Fritz möchte ich mich im Namen des gesamten Vereins für seine jahrelange Tätigkeit ganz herzlich bedanken!“

Matthias Gerlich: „Für mich ist es eine große Ehre und Verantwortung, nun im Aufsichtsrat unseres Vereins den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen. Für das Vertrauen meiner Kollegen bedanke ich mich herzlich. Es ist unsere Aufgabe, immer im Sinne des Vereins zu handeln und uns für unsere Mitglieder und Fans einzusetzen.“

Thomas Oelmayer: „Ich möchte mich ganz herzlich für das in mich gesetzte Vertrauen bedanken. Wir haben in den vergangenen elf Jahren bereits viel bewegen können und ich bin sicher, dass wir noch nicht am Ende sind. Für mich geht es nun darum, den Verein weiter so aufzustellen, dass ich meine Tätigkeiten 2027 übergeben kann.“