Kontinuität und schwere Verletzung

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

+++ Kontinuität auf der Kommandobrücke +++

Auch wenn der Klassenerhalt unserer Männer in der Landesklasse noch nicht komplett in Sack und Tüten ist, freuen wir uns, dass unser Trainer Christian Freidank und sein Co Konstantin Gäde, Liga unabhängig, auch für die kommende Saison ihre Zusage gegeben haben. "Ich freue mich natürlich riesig, dass die beiden uns weiterhin zur Verfügung stehen und bin mir sicher, dass die Mannschaft bei ihnen in guten Händen ist. Wir wollen weiterhin auf Kontinuität setzen", verrät Abteilungsleiter Christian Peter, der sich sicher ist, dass in den letzten beiden Spielen die noch nötigen Punkte im Abstiegskampf eingefahren werden.

Verabschieden muss der TSV Chemie hingegen Co-Trainer Alex Eichhorn. "Eichi hat uns schon vor einigen Wochen informiert, dass er in der kommenden Spielzeit nicht zur Verfügung steht. Wir möchten uns auf diesem Wege für die bisher geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so Christian Peter.

Auch die Planung des Kaders für die kommende Saison ist in vollem Gange. "Wir konzentrieren uns jetzt in den kommenden zwei Wochen darauf die nötigen Punkte zu holen und dann werden wir auch dort Neuigkeiten bekannt geben", erklärt unser Abteilungsleiter.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Landesliga Süd)

Das teilt der Verein auf Instagram mit: Das ist so bitter! Lennard Pommerenke hat sich beim 4:0 unserer Landesligamänner gegen den SV Döbern das Kreuzband gerissen. Damit hat sich der erste Verdacht bestätigt. Der Stürmer fällt monatelang aus. „Pommes“ war in der 80. Minute eingewechselt worden. Kurz danach verletzte er sich, als er bei einer Ballannahme im Sprint mit dem Bein wegknickte. Alles, alles Gute, lieber Pommes! Die Eintracht wünscht Dir, dass Du so schnell wie möglich wieder gesund wirst!

