Kontinuität und Planungssicherheit - Beckmann verlängert langfristig

Dass in diesen Worten ein großer Wahrheitsgehalt steckt, zeigen auch die bisherigen Gespräche mit den Spielern. Bis auf wenige, altersbedingte, Abgänge bleibt die Mannschaft in ihrer Zusammensetzung erhalten. Mit Jannik Ricke (Kreuzbandriss) und dem ein oder anderen Jungspund wird der Kader sich tendenziell sogar noch etwas vergrößern.

Auch Beckmann freut sich auf die kommenden Jahre und gibt gleichzeitig die Marschroute für die nächsten Wochen und Monate vor.

„Wir haben in den letzten Monaten gezeigt, zu was wir fähig sind! Aber genau so muss es jetzt auch weitergehen. Jeder muss bis zum letzten Spieltag alles geben! Ich habe großes Vertrauen in die Jungs und freue mich auf die nächsten Jahre!“

Erste Gelegenheit dieses Vertrauen zurückzuzahlen hat die Mannschaft bereits ab 20.01.23. Ab dann heißt es wieder „Gas geben“ und den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen.