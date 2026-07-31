Kontinuität und neue Verantwortung: Patrick Mainka bleibt FCH-Kapitän Beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim gibt es Informationen rund um das Amt des Kapitäns. von fch · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner

Vor der offiziellen Saisoneröffnung, im Rahmen des 14. Max Liebhaber-Pokals morgen (15:30 Uhr, Voith-Arena) gegen den FC Ingolstadt, hat Frank Schmidt wichtige Personalentscheidungen getroffen und sein Kapitäns-Duo für die neue Spielzeit bestimmt.

Angeführt wird das Team weiterhin von Patrick Mainka, der bereits im sechsten Jahr in Folge das Amt des Mannschaftskapitäns übernimmt. Zu seinem neuen und einzigen Stellvertreter wurde Mittelfeldspieler Jan Schöppner ernannt. Komplettiert wird der fünfköpfige Mannschaftsrat durch Marnon Busch, Tim Siersleben und Sirlord Conteh, die jeweils von den FCH Profis gewählt wurden. „‚Padde‘ ist weiterhin unser unumstrittener Kapitän. Er vertritt die Interessen der Mannschaft genauso wie die des Trainerteams und ist darüber hinaus ein wichtiges Gesicht unseres gesamten Vereins. Er geht auf und neben dem Platz stets voran“, erklärt Frank Schmidt.

Zur neuen Rolle von Jan Schöppner fügt der Cheftrainer hinzu: „Mit ‚Schöppi‘ hat er künftig einen Stellvertreter an seiner Seite, der sich über viele Jahre bei uns zu einem absoluten Leistungsträger und einer wichtigen Persönlichkeit entwickelt hat. Ich bin überzeugt, dass er in seiner Rolle als Vize-Kapitän den nächsten Schritt machen und noch mehr Verantwortung übernehmen wird.“ Patrick Mainka:

„Es macht mich stolz, bereits das sechste Jahr in Folge die Mannschaft als Kapitän anführen zu dürfen. Dieses nachhaltige Vertrauen des Trainers bedeutet mir sehr viel. Jetzt freuen wir uns alle darauf, dass es wieder losgeht und wir endlich in die neue Saison starten!“