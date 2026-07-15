Kontinuität und neue Impulse

– Foto: SG A/O/I

Die SG Altenhasungen/Oelshausen/Istha hat ihren Trainerstab für die kommende Saison erweitert. Chris Nordmeier wird ab sofort als spielender Co-Trainer der zweiten Mannschaft tätig sein und Andreas Giese künftig auch abseits des Platzes unterstützen.

Nordmeier war erst im vergangenen Jahr zur Spielgemeinschaft gewechselt und entwickelte sich schnell zu einem Führungsspieler. Der Verein hebt insbesondere seine Mentalität und seine hohe Identifikation mit der SG hervor. Diese Qualitäten soll er nun auch an der Seitenlinie einbringen.

Fenzl bleibt der Reserve erhalten

Weiterhin zum Team gehört Robin Fenzl. Er bleibt Betreuer der zweiten Mannschaft und wird auch in der neuen Saison als Linienrichter Verantwortung übernehmen. Fenzl unterstützt die SG bereits seit mehreren Jahren in unterschiedlichen Funktionen.