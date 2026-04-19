Kontinuität und klare Zukunft: Trainerteam bleibt beim VfL an Bord

Kevin Hanebeck hat sich in kurzer Zeit nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes fest in die Vereinsstruktur integriert. So steht er mittlerweile auch für die Alte Herren des VfL auf dem Platz und lebt den Verein in besonderer Weise vor. Lars Hinsdorf wiederum ist dem VfL schon seit vielen Jahren verbunden. Als ehemaliger Spieler in der Bezirksliga und Bestandteil der Traditionsmannschaft kennt er den Verein in- und auswendig und bringt genau diese Erfahrung in seine Trainertätigkeit ein.

Der VfL Rheinhausen geht auch in der kommenden Saison mit dem bestehenden Trainerduo Kevin Hanebeck und Lars Hinsdorf an den Start. Der Verein setzt damit bewusst auf Kontinuität und Vertrauen – nicht nur im sportlichen Bereich, sondern auch mit Blick auf die gelebte Identifikation innerhalb des gesamten Vereins.

Besonders erfreulich ist aus Vereinssicht auch, dass beide Trainer selbst eine Zukunft beim VfL sehen. Bis auf weniger als eine Handvoll Spieler, die sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen möchten, wird der Großteil der Mannschaft auch in der kommenden Saison die Farben des VfL tragen. In der heutigen Fußballwelt, in der komplette Mannschaften häufig auseinandergehen, ist dies keineswegs selbstverständlich.

Ein weiterer wichtiger Baustein der zukünftigen Ausrichtung ist der gemeinsame Entwicklungsplan zwischen Trainer und Vorstand. Nach einigen Jahren ist es wieder gelungen, im Winter erste Spieler aus der A-Jugend in den Seniorenbereich zu integrieren. Dieser Weg soll konsequent weitergeführt werden: Mit talentierten Nachwuchsspielern aus der eigenen Jugend sowie bereits bestehende und hinzu kommenden erfahrenen Spielern soll die 1. Mannschaft zur neuen Saison und künftig ausgerichtet werden. Zudem möchte der Verein möchte in naher Zukunft die Rahmenbedingungen für Spieler noch attraktiver gestalten.

Auch infrastrukturell sieht sich der VfL Rheinhausen gut aufgestellt. Mit einer top Platzanlage, einem neuen Kunstrasenplatz sowie einem überarbeiteten Naturrasenplatz bietet der Verein optimale Bedingungen. Ebenso trägt die gute Bewirtung bei Heimspielen zur positiven Atmosphäre rund um den Spielbetrieb bei. All dies bildet die Grundlage für eine stabile und zukunftsorientierte Vereinsarbeit, die von vielen ehrenamtlichen Helfern getragen wird.

„Ich bin stolz auf unseren Verein und sehr zufrieden mit der aktuellen Situation. Besonders wichtig ist mir dabei, dass wir als VfL Rheinhausen seit Jahrzehnten konstant gute Arbeit leisten. Man darf dabei ruhig einmal mit einem kleinen Augenzwinkern erwähnen, dass wir in unserer Liga seit geraumer Zeit die „Ewige Tabelle“ anführen – nicht als etwas Lautes oder Überhebliches, sondern vielmehr als Zeichen dafür, welche Stabilität, Treue und Kontinuität unseren VfL über so lange Zeit ausmacht. Nur wenige Vereine bleiben sich heutzutage selber treu“, so Abteilungsleiter Justin Hovorka