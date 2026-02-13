Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kontinuität und frischer Wind bei der SG Kuppenrhön
Heimkehrer Schleinig verstärkt das Trainerteam
von red · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser
V.l.n.r: Team-Manager Felix Nothbaum, German Scherp, Benjamin Jost, Jakob Baehn, Joel Beck, Marcel Blankenbach, Sascha Schleinig, Trainer Harry Blaurock, Fußballvorstand Peter Reusch Es fehlen: Philipp Kaltenbach, Maxime Schneider und Torwarttrainer Sebastian Ernst – Foto: TSV Ransbach
Die SG Kuppenrhön setzt auch in der Saison 2026/2027 auf Kontinuität an der Seitenlinie. Harry Blaurock bleibt Cheftrainer und führt den eingeschlagenen Weg damit weiter fort.
Neu im Trainerstab ist Sascha Schleinig, der als spielender Co-Trainer dazustößt. Der Rückkehrer ist aktuell noch als Spielertrainer der zweiten Mannschaft des SV Steinbach in der Kreisoberliga tätig. Komplettiert wird das Team durch Torwarttrainer Sebastian Ernst, der zusätzlich die Torhüter der JSG Nördliche Kuppenrhön betreut. Team-Manager bleibt weiterhin Felix Nothbaum.
Auch im Kader setzt die SG auf den eigenen Nachwuchs: Neben Schleinig rücken sieben Spieler aus der eigenen Jugend in den Seniorenbereich auf. Zudem befindet sich der Verein nach eigenen Angaben mit weiteren Spielern in Gesprächen.