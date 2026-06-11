Kontinuität trotz Abstieg – Breitbrunn vertraut weiterhin auf Markus Kreitner

Kreitner bleibt Trainer in Breitbrunn – Direkte Kreisklasse-Rückkehr keine Pflicht.
Knapp zwei Wochen ist der Abstieg der Sportfreunde Breitbrunn aus der Kreisklasse 1 nun her. „Es nagt schon noch ein bisschen“, bekennt Fußballabteilungsleiter Martin Steigenberger. Jahrelang hatten die Kicker vom Ostufer des Ammersees gehofft, endlich einmal in die Kreisklasse aufzusteigen. Im Jahr 2023 war es endlich so weit gewesen: Als Sieger der damals in einem Pilotprojekt durchgeführten Meisterrunde schaffte das Team den Sprung aus der A-Klasse heraus aus den Buchstabenligen. Unter Trainer Sebastian Kolbeck liebäugelte man in der folgenden Saison sogar kurzzeitig mit dem Durchmarsch in die Kreisliga. „Davon waren wir dann noch ein Stückchen entfernt. Aber in der Kreisklasse wollten wir uns natürlich schon etablieren“, sagt Steigenberger.
Nach Rang fünf in der folgenden Saison 2024/25 entwickelte sich jedoch die jüngst beendete Spielzeit zum Breitbrunner Albtraum. Trotz guten Saisonstarts mit sieben Punkten aus drei Partien führten viele Verletzte und knappe Niederlagen tatsächlich zum bitteren Gang in die A-Klasse. In zehn der 13 verlorenen Spiele unterlagen die Sportfreunde mit nur einem Tor Unterschied. Unglaubliche neun Partien davon endeten 1:2, so auch das entscheidende Duell am letzten Spieltag gegen den Gautinger SC (wir berichteten).
„Wir haben eigentlich nie so gespielt wie ein Absteiger“, sagt Steigenberger. Die einzigen hohen Pleiten waren die 0:4-Heimniederlage gegen Gröbenzell im Spätherbst und die 2:11-Demontage im Frühjahr in Fürstenfeldbruck. „Da sind wir aber komplett geschwächt angetreten, unser Co-Trainer Markus Freymann musste noch in der ersten Halbzeit im Tor eingewechselt werden“, erinnert sich Steigenberger. Unter dem Strich waren 23 Punkte jedoch zu wenige für den Klassenerhalt. „Erling hat zehn Punkte mehr geholt und musste in der anderen Gruppe auch absteigen. So ehrlich muss man sein.“
SFB-Trainer Markus Kreitner hat dennoch das Vertrauen der Abteilungsleitung für den Neuanfang in der A-Klasse, wenngleich sein erstes Jahr am Ammersee nicht unglücklicher hätte laufen können. „Wir haben ein paar A-Jugend-Spieler, die wir in der neuen Saison an die Herren heranführen wollen“, sagt Steigenberger. Vom sofortigen Wiederaufstieg träumt er nicht, zu eng war der Kader in der abgelaufenen Saison. „Wir müssen uns erst mal schütteln“, so der Abteilungsleiter. Breitbrunn konnte in der Not zumindest auf routinierte Spieler wie Bastian Lemberger und Thomas Rölz bauen, die sich zu einem Comeback überreden ließen. Doch auch sie konnten den bitteren Abstieg nicht verhindern. Steigenberger: „Solche Saisons gibt es einfach, in denen man in einen Negativstrudel hineingerät. Das gehört dazu.“