Kontinuität trotz Abstieg – Breitbrunn vertraut weiterhin auf Markus Kreitner „Wir haben eigentlich nie so gespielt wie ein Absteiger“ von Tobias Huber · Heute, 09:32 Uhr · 0 Leser

Markus Kreitner genießt auch in der A-Klasse das Vertrauen des Vereins. – Foto: SFB

Kreitner bleibt Trainer in Breitbrunn – Direkte Kreisklasse-Rückkehr keine Pflicht.

Knapp zwei Wochen ist der Abstieg der Sportfreunde Breitbrunn aus der Kreisklasse 1 nun her. „Es nagt schon noch ein bisschen“, bekennt Fußballabteilungsleiter Martin Steigenberger. Jahrelang hatten die Kicker vom Ostufer des Ammersees gehofft, endlich einmal in die Kreisklasse aufzusteigen. Im Jahr 2023 war es endlich so weit gewesen: Als Sieger der damals in einem Pilotprojekt durchgeführten Meisterrunde schaffte das Team den Sprung aus der A-Klasse heraus aus den Buchstabenligen. Unter Trainer Sebastian Kolbeck liebäugelte man in der folgenden Saison sogar kurzzeitig mit dem Durchmarsch in die Kreisliga. „Davon waren wir dann noch ein Stückchen entfernt. Aber in der Kreisklasse wollten wir uns natürlich schon etablieren“, sagt Steigenberger. Nach Rang fünf in der folgenden Saison 2024/25 entwickelte sich jedoch die jüngst beendete Spielzeit zum Breitbrunner Albtraum. Trotz guten Saisonstarts mit sieben Punkten aus drei Partien führten viele Verletzte und knappe Niederlagen tatsächlich zum bitteren Gang in die A-Klasse. In zehn der 13 verlorenen Spiele unterlagen die Sportfreunde mit nur einem Tor Unterschied. Unglaubliche neun Partien davon endeten 1:2, so auch das entscheidende Duell am letzten Spieltag gegen den Gautinger SC (wir berichteten).