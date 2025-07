Kontinuität, Nachwuchsarbeit und eine klare Linie

Der 1. FC Finowfurt verpasste den Aufstieg nur knapp, übertraf aber alle Erwartungen in der Kreisliga Ost Oberhavel/Barnim. Zur Saison 2025/2026 tritt die Mannschaft mit einem breiten Kader, vielen Talenten und klarer Perspektive an.

Finowfurt formiert sich neu – mit Breite, Balance und Begeisterung







Unerwartete Höhenflüge und berechtigter Stolz

Die Saison 2024/2025 verlief für den 1. FC Finowfurt weit über Plan. Trainer Dominic Wilke blickt voller Anerkennung auf das Erreichte zurück: „Die abgelaufene Saison hat unsere Erwartungen komplett übertroffen. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Truppe so schnell zusammenwächst.“ Tatsächlich spielte das Team bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg in die Kreisoberliga mit. Ein Szenario, das in dieser Form kaum jemand erwartet hatte. „Daher ist das gesamte Trainerteam stolz auf die gesamte Truppe für die gezeigten Leistungen“, sagt Wilke.