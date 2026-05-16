Kontinuität nach dem Umbruch – Heimstetten bleibt sich treu

Bleibt in Heimstetten: Sarah Romert und ihre Assistenten Niklas Eberhardt und Lukas Riglewski trainieren den SVH auch nächste Saison. – Foto: Dieter Michalek

Der SV Heimstetten hält fast alle Spieler. Nur drei bis fünf Neuzugänge sind geplant. Das Saisonfinale steigt gegen Hauzenberg.

Ein Jahr nach diesem Umbruch setzt der SVH heuer auf Konstanz. So wird der Kader laut dem Sportlichen Leiter Christoph Schmitt fast komplett beisammen bleiben. Dies sei auch ein Zeichen dafür, „dass wir mit der Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison zufrieden sind“. Entsprechend werde man sich in der Sommerpause nur punktuell verstärken, so Schmitt. Die Namen der drei bis fünf Neuzugänge will der Club freilich erst nach dem letzten Spiel preisgeben.

Wenn der SV Heimstetten im Rahmen seines letzten Saisonspiels am Samstag um 14 Uhr daheim gegen den FC Sturm Hauzenberg scheidende Spieler und Trainer verabschiedet, dann wird dies ungleich fixer über die Bühne gehen als im Vorjahr. Damals sagte der Bayernligist nicht nur seinem Chefcoach Roman Langer Adieu, sondern auch rund einem Dutzend Kicker.

Verabschiedungen auf Seiten des SVH

Vor diesem finalen Auftritt gegen den Aufsteiger aus Hauzenberg, der bereits fix als Teilnehmer der Abstiegsrelegation feststeht, verabschiedet der SVH noch zwei Spieler und einen Trainer. So wechselt Verteidiger Sebastian Gebhart, der diese Saison bloß zu Kurzeinsätzen kam, zum Ligarivalen Schwaig. Ebenfalls Heimstetten verlassen wird Torwart Moritz Knauf, nachdem sich das Trainerteam vor einigen Wochen entschieden hat, mit Fabian Scherger als Nummer Eins in die kommende Spielzeit zu gehen.

Einen Schlussstrich beim SVH zieht auch Torwartcoach Sebastian Wolf, den der Club laut Schmitt gerne gehalten hätte. Keine Änderung gibt es derweil im übrigen Trainerteam: Sowohl Chefcoach Sarah Romert, die vor einem Jahr Roman Langer abgelöst hat, als auch ihre Assistenten Niklas Eberhardt und Lukas Riglewski haben sich dem Sportlichen Leiter zufolge zum Weitermachen entschieden.

Vor dem letzten Spieltag – zukünftiger Kader "steht bereits komplett"

Gleiches gilt für sämtliche Leistungsträger beim SVH, der die Saison irgendwo zwischen Tabellenrang vier und acht abschließen wird. „Der Kader für nächste Saison steht bereits komplett“, berichtet Christoph Schmitt. „Die Gespräche mit den Spielern waren diesmal sehr angenehm und einfach.“ Dies zeige, „dass es bei uns einfach passt“, betont der Sportliche Leiter.

Dabei tat sich das weitgehend neuformierte Team zu Saisonbeginn noch schwer: Erst am achten Spieltag konnte Heimstetten den ersten Sieg landen. Spätestens seit dem Jahreswechsel zeigt die Formkurve beim SVH jedoch nach oben. So belegt der Club aktuell Rang drei in der Rückrundentabelle. Zuletzt jedoch setzte es gegen die Topteams aus Kirchanschöring und Landsberg zwei 2:3- und 2:5-Niederlagen. Umso wichtiger dürfte nun ein Sieg gegen Hauzenberg zum Saisonabschluss sein, um mit einem positiven Erlebnis in die Sommerpause zu gehen.