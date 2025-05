Kontinuität ist das Motto beim TuS Holsterhausen

Beim TuS Holsterhausen läuft alles nach Plan. Alle Mannschaften der Senioren gehen mit den gleichen Trainerteams in die kommende Saison. Auf die Verlängerungen von Cheftrainer Wolfgang Gräfen, Co-Trainer Jonas Smeets, Torwarttrainer Jürgen Kretschmann der ersten Mannschaft, folgten nun die Zusagen von Daniel Trinka der Zweitvertretung und Maximilian Kalb und Maik Lemm, die das dritte Team verwalten.

Starke Saison der Zweiten

Dass es mit Übungsleiter Trinka auch in der kommenden Spielzeit weiter geht, dürfte die Verantwortlichen Holsterhausens freuen. Der 38-Jährige brachte seine Truppe auf den vierten Rang. Dabei überzeugt sein Team vor allem in der Offensive. In 26 Partien gelangen der Zweitvertretung ganze 101 Treffer.