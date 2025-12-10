"Kontinuität ist bedeutend": Weitere Verlängerungen in Erlbach

Chefcoach Lukas Lechner und sein spielender Co-Trainer Maximilian Sammereier hatten ihre Zusage bereits kurz nach Ende der Herbstsaison gegeben, nun sind zwei weitere Personalien fix. Während Schickl seine Entscheidung rasch traf, tat sich Grabmeier deutlich schwerer. Der langjährige Teamchef, seit Jahren eine der prägenden Figuren in Erlbach, ließ sich Zeit, um Rolle, Belastung und Zukunft realistisch abzuwägen.

„Ich musste nicht lange überlegen und freue mich auf mindestens ein weiteres Jahr beim SV Erlbach“, erklärt Bernhard Schickl. „Nach den Zusagen von Lukas Lechner und Maximilian Sammereier, war es für mich eigentlich auch klar, dass ich bleibe. Ich bin mit einigen Spielern auch sehr freundschaftlich verbunden und sportlich ist es ohnehin sehr interessant. Die Arbeit im Trainerteam macht mir enorm viel Spaß, die Aufgabenaufteilung ist super.“, so Schickl, der im November 2017 vom damaligen Coach Jens Kern aus Mühldorf geholt wurde und damit nun in sein neuntes Jahr im Holzland geht.

Bei Grabmeier war die Entscheidungsfindung komplexer. Die Bayernliga, der hohe Anspruch und die Frage nach der eigenen Wirkung auf die Mannschaft habe er sich bewusst gestellt, sagt er. „Die Trainertätigkeit macht mir großen Spaß, für mich ist klar, dass ich nur als Trainer arbeiten will. Aber es ist ein hoher Aufwand in der Bayernliga. Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern ich die Mannschaft noch erreiche, doch das ist nach Rückmeldungen aus allen Ebenen noch der Fall“, so der Teamchef.

Erlbach habe im Vergleich zu einigen Ligakonkurrenten keinen hauptamtlichen Trainer, erinnert Grabmeier. „Daher müssen wir die Aufgaben verteilen und das klappt sehr gut, vor allem mein gutes Verhältnis zu Lukas Lechner möchte ich besonders hervorheben. Der Anspruch ist aber enorm, wir dürfen quasi keine Fehler machen, unsere Ergebnisse sind meistens knapp und das kann schnell in die andere Richtung ausschlagen. Wir müssen die Mannschaft immer an die Leistungsgrenze trimmen, das ist sehr aufwändig, das darf man nicht unterschätzen – vor allem nach der verlorenen Relegation im Sommer.“

Trotz der Belastung überwiegt bei ihm der Reiz der Aufgabe: „Es macht aber großen Spaß im Team, insbesondere die richtigen Spieler zu finden und dann auch zu entwickeln. Das ist unser Weg und den will ich weiterführen.“

Erfolge aufgrund von Kontinuität

Gerade die verschiedenen Charaktere und Sichtweisen, sind nach Meinung der Verantwortlichen eine entscheidende Komponente für den Erfolg in Erlbach, wo man einmal mehr zur Winterpause in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen ist. Dazu meint Ralf Peiß, der sportliche Leiter: „Für uns war es wichtig, dass alle aus dem Trainerteam weitermachen, diese Positionen sind im sportlichen Bereich die entscheidenden. Die Vergangenheit und die erreichten Erfolge zeigen, wie bedeutend Kontinuität für uns ist. Aber mich freut es auch persönlich sehr, dass beide weitermachen und das bewährte Trainerteam die neue Saison in Angriff nimmt“. Bis auf Torwarttrainer Welder de Lima Souza, der sich die Rolle mit Schickl teilt, ist das Team nun komplett. Die Gespräche mit den Spielern laufen ebenfalls bereits.