Kontinuität in der Offensive

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen kann in seiner Kaderplanung für die Saison 2026/27 auch weiter mit Marcel Fischer rechnen. Nachdem zuletzt bereits Torhüter Rick Christof seinen Verbleib zugesagt hatte, vermeldeten die „Wölfe“ nun die nächste Personalentscheidung für die kommende Spielzeit.

Im Mittelpunkt steht diesmal die Offensive. Fischer, der beim FSV mit der Nummer 16 aufläuft, bleibt damit ein Teil jener Abteilung, auf die Wolfhagen auch in der neuen Saison bauen will. Für den Verein ist das ein weiteres Signal der Kontinuität in einer Phase, in der Schritt für Schritt am Gerüst des künftigen Kaders gearbeitet wird.

Während Christof als Rückhalt zwischen den Pfosten für Stabilität sorgen soll, steht Fischer für die personelle Absicherung im Angriff. Gerade in der Offensive ist ein verlässlicher Kader von großer Bedeutung, um über eine lange Saison hinweg auf unterschiedliche Spielsituationen reagieren zu können.