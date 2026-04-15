Kontinuität in der Defensive

– Foto: Andreas Roith

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat frühzeitig wichtige Weichen für die Defensive gestellt. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, bleiben sowohl das Torhüterduo als auch drei Innenverteidiger über die laufende Spielzeit hinaus an Bord.

Konkret verlängerten die beiden Keeper Phil Ullrich und Younes Schaaf ihre Zusagen für die kommende Spielserie. Damit bleibt der SG das eingespielte Gespann zwischen den Pfosten erhalten.

Auch im Abwehrzentrum kann der Verein weiter mit vertrauten Kräften planen. Tim Demus, Niklas Künzel und Lukas Leidig haben ebenfalls verlängert und stehen der SG somit auch in der Saison 2026/27 zur Verfügung.