Kontinuität im Vorstand und Satzungsänderung beim BSV Hürtürkel

Neben den diesjährigen Vorstandswahlen gab es zum ersten Mal seit Bestehen des Vereins einen Antrag zur Satzungsänderung; genauer gesagt wurde über eine komplette Neufassung der Satzung abgestimmt.

Unter Punkt 7 der Tagesordnung kam es dann zum Höhepunkt der Veranstaltung, den Neuwahlen des Vorstandes. Mit einstimmigem Ergebnis, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, wurden alle drei vorgeschlagenen Personen für die kommenden drei Jahre neu gewählt und bestätigt. Der neue geschäftsführende Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

So waren alle gespannt – neben den obligatorischen Tagesordnungspunkten wie dem Bericht des Vorstands und dem Bericht der Kassenprüfer – auf die zwei eingangs erwähnten Hauptpunkte der Tagesordnung.

Vorsitzender – Hamit Örs Vorsitzender – Ismail Ülke

Schatzmeister – Ömer Örs

“Vor 7 Jahren hat man mir das erste Mal das Vertrauen ausgesprochen, den Verein als Vorsitzender zu führen, und seitdem wächst hier stetig etwas heran. Das vergangene Jahr war leider sehr durchwachsen und von großen Herausforderungen geprägt. Und dennoch können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken, da es uns gelungen ist, trotz der Widrigkeiten, mit denen wir zu kämpfen hatten, den Weg voranzutreiben, sowohl strukturell als auch sportlich. Ich freue mich sehr auf die kommenden drei Jahre und hoffentlich noch weitere darüber hinaus, um weiter an den Zielen zu arbeiten, und möchte mich für das ausgesprochene Vertrauen bedanken.”

(Zitat Hamit Örs – 1. Vorsitzender)

„Auch ich möchte mich für das ausgesprochene Vertrauen bedanken und werde mich weiterhin in die Vorstandsarbeit einbringen und Hamit und Ömer unterstützen. Als Kapitän der 2. Herren bin ich sportlich betrachtet natürlich stolz darauf, dass wir nach dem letztjährigen Aufstieg in die Kreisliga A als Aufsteiger und Neuling sogar um den Aufstieg in die Bezirksliga spielen. Ebenso freut es mich als Ü32-Spieler, dass wir auch dort nach dem Aufstieg erneut eine starke Rolle spielen. Die sportliche Entwicklung des Vereins ist insgesamt zu erkennen, und ich freue mich, diese mitverantworten und gestalten zu können.”

(Zitat Ismail Ülke – 2. Vorsitzender)

“Ich freue mich sehr über die abgehaltene Mitgliederversammlung und darüber, dass die Mitglieder zahlreich erschienen sind. Ich möchte mich bei den Mitgliedern für die Wahl meiner Person, aber auch für die Wahl des gesamten Vorstandes bedanken. Die Wiederwahl zeigt mir, dass das Vertrauen in den Vorstand weiterhin besteht und dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, der richtige ist.”

(Zitat Ömer Örs – Schatzmeister)

Der vorletzte Punkt 9 der Tagesordnung war sodann der zweite Höhepunkt der Veranstaltung: Die Abstimmung zum Antrag auf Neufassung der Satzung stand an. Da hierfür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich war, waren die Hürden entsprechend höher. Aber auch in diesem Punkt stimmten alle Mitglieder einstimmig für die Satzungsänderung in Form der Neufassung, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen, sodass die Neufassung beschlossen wurde; wirksam wird sie mit der Eintragung in das Vereinsregister.

Die Mitgliederversammlung endete um 11:28 Uhr. Beide Änderungen – die Wahl des Vorstands und die Neufassung der Satzung – werden nunmehr entsprechend beim Vereinsregister angezeigt.