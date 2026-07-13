Kontinuität im Trainerteam

– Foto: Claus G. Stoll

Der KSV Hessen Kassel hat das Trainerteam seiner zweiten Mannschaft für die kommende Saison bekanntgegeben. Demnach bleibt Danny Overkamp Cheftrainer der U23 und führt seine Arbeit bei den Löwen fort.

Unterstützt wird Overkamp weiterhin von Florian Heussner, der als spielender Co-Trainer eingeplant ist. Auch auf der Torwarttrainerposition gibt es keine Veränderung: Christoph Wiegand bleibt für die Keeper der zweiten Mannschaft verantwortlich.

Jacob nicht mehr Teil des Trainerteams

Nicht mehr zum Trainerstab gehört hingegen Jonas Jacob. Der bisherige Co-Trainer wird seine Funktion bei der U23 künftig nicht mehr ausüben.