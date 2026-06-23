Kontinuität im Tor

– Foto: Johannes Hetzer

Der TuSpo Rengershausen treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat dabei zwei wichtige Entscheidungen auf der Torhüterposition verkündet: Moritz Schunke und Nils Kistner werden auch künftig das blau-weiße Trikot tragen. Das teilte der Verein über seine sozialen Medien mit.

Besonders die Verlängerung mit Moritz Schunke ist für den TuSpo ein Signal der Stabilität. Der Torhüter war in der vergangenen Spielzeit ein verlässlicher Rückhalt der Mannschaft und stand nach Vereinsangaben in 29 Pflichtspielen zwischen den Pfosten. Mit seinen Leistungen, seiner Zuverlässigkeit und seinem Einsatz habe Schunke einen wichtigen Beitrag zur Saison geleistet, heißt es vonseiten des Vereins.

Neben Schunke bleibt auch Nils Kistner Teil des Rengershäuser Torwartteams. Der erst 18-Jährige gilt beim TuSpo als Torhüter mit großem Potenzial. Bereits in der Gruppenliga habe Kistner mehrfach gezeigt, zu welchen Leistungen er fähig sei. Der Verein hebt insbesondere seinen Ehrgeiz, seine Trainingsbereitschaft und seine Entwicklung hervor.