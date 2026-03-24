Kontinuität im Tor

Der VfL Kassel kann in seinen Planungen für die kommende Saison auf Kontinuität auf einer Schlüsselposition bauen. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Torwart Jannis Bämpfer seinen Vertrag verlängert und wird auch in der Saison 2026/27 das Trikot der Nordhessen tragen.

Bämpfer, vereinsintern „Bimbes“ genannt, gehört seit sechs Jahren zum VfL und hat sich in dieser Zeit zu einer festen Größe entwickelt. Der Klub bezeichnet den 25-Jährigen als Nummer eins zwischen den Pfosten und damit als zentralen Rückhalt der Mannschaft.

In seiner Mitteilung hebt der Verein vor allem Bämpfers Präsenz, Reaktionsstärke und Teamgeist hervor. Damit unterstreicht der VfL den Stellenwert des Schlussmanns, der nicht nur durch seine Leistungen im Tor, sondern auch durch seine Wirkung innerhalb des Teams eine wichtige Rolle einnimmt.