Kontinuität im Tor

Der OSC Vellmar treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und kann nach der Zusage von Marlin Porada eine weitere wichtige Personalie vermelden: Auch Torhüter Jan Walter bleibt dem Verbandsligisten erhalten.

Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, soll der 25-Jährige auch in der kommenden Spielzeit zwischen den Pfosten für Stabilität sorgen. Beim OSC wird Walter als verlässlicher Faktor auf der Torhüterposition gesehen und als Spieler, der sportlich wie menschlich gut ins Mannschaftsgefüge passt.

Damit sendet der Club ein weiteres Signal der Kontinuität. Bereits zuvor hatte der OSC den Verbleib von Porada bekanntgegeben, der intern als prägendes Gesicht des Umbruchs und wichtiger Baustein der künftigen Planungen gilt. Mit Walters Verlängerung festigt der Verein nun auch auf einer Schlüsselposition seine personelle Basis.