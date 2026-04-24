Kontinuität im Kader: Shawn King bleibt dem SV Großefehn treu

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Der SV Großefehn kann auch in der Saison 2026/27 auf eine vertraute Größe bauen: Shawn King wird weiterhin das Trikot der Ostfriesen tragen. Damit setzt der Verein ein weiteres Zeichen der Kontinuität und Identifikation.

King ist – wie bereits Teamkollege Lennard Martens– seit Jugendtagen im Verein verwurzelt und über viele Jahre hinweg fester Bestandteil der 1. Herren. Er verkörpert die Werte des SVG, kennt das Umfeld und hat auf dem Platz immer wieder unter Beweis gestellt, wie wichtig er für das Spiel seiner Mannschaft sein kann.

Zuletzt wurde der Offensivakteur immer wieder von kleineren Verletzungen zurückgeworfen. Umso größer ist nun die Hoffnung im Verein, dass King in der kommenden Spielzeit von Rückschlägen verschont bleibt und sein Potenzial über eine komplette Saison hinweg einbringen kann. Für den SV Großefehn ist sein Verbleib jedenfalls ein starkes Signal in der Kaderplanung.