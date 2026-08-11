Kontinuität im Kader, neues Konzept: Triers A-Jugend vorm Start

Die Vorbereitung verlief laut Esch mitunter holprig. Viele Spieler waren im Urlaub oder mussten verletzungsbedingt aussetzen. „Das liegt an der höheren Intensität in der U19. Uns fehlt noch Luft nach oben bei der Anpassung an den Seniorenfußball. Aus meiner Sicht ist der Schritt aus der U17 in die U19 extrem groß. Der Fußball dort ist viel körperbetonter. Wir haben eine hohe fußballerische Qualität, diese müssen wir immer mehr mit dem Körperlichen verbinden. Wenn wir das schaffen, dann spielen wir in der Regionalliga eine gute Rolle“, sagt der 48-Jährige.