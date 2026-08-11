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Kontinuität im Kader, neues Konzept: Triers A-Jugend vorm Start
Die neue Saison in den Jugend-Regionalligen steht vor der Tür: Am kommenden Wochenende geht es auch für die Nachwuchsteams von Eintracht Trier wieder los.
Während die A-Junioren am Sonntag ab 13 Uhr auf dem Moselstadiongelände den SC 07 Idar-Oberstein empfangen, treten die B-Junioren zur selben Zeit bei den Alterskollegen aus der Edelsteinstadt an der Nahe an. Die C-Junioren der Moselaner spielen wiederum am Sonntag ab 12 Uhr bei der SV 07 Elversberg.
Triers U19-Trainer Christian Esch ordnet die Ausgangslage wie folgt ein: „Die Regionalliga ist dieses Mal einen Tick stärker als vergangenes Jahr, vor allem, was den Kampf um die Tabellenspitze angeht. Durch die Absteiger FK 03 Pirmasens und Schott Mainz ist das Niveau sehr hoch.“