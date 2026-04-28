Kontinuität im Abstiegskampf

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Schauenburg treibt ihre Planungen für die kommende Saison voran und setzt dabei auch bei der zweiten Mannschaft auf Beständigkeit. Spielertrainer Mario Huch und Co-Trainer Nico Botthof werden das Team auch in der Spielzeit 2026/27 betreuen. Der Verein schafft damit frühzeitig Planungssicherheit – unabhängig davon, dass der sportliche Fokus zunächst ganz auf den entscheidenden Wochen der laufenden Saison liegt.

Mit der Vertragsverlängerung sendet die SG Schauenburg ein klares Signal: Die Entwicklung der Mannschaft soll mit dem bestehenden Trainerteam fortgesetzt werden. Huch und Botthof stehen für einen Kurs, der nicht nur kurzfristig Ergebnisse liefern, sondern auch die gemeinsame Arbeit innerhalb der Mannschaft stärken soll.

In der aktuellen Saisonphase steht für die zweite Mannschaft jedoch zunächst ein anderes Ziel im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Team will das Trainerduo alles daran setzen, den Klassenerhalt in der Kreisoberliga zu sichern. Gelingt dieser, könnte Schauenburgs Reserve auch in der kommenden Spielzeit in derselben Klasse antreten – mit Kontinuität an der Seitenlinie und einer klaren Perspektive für die weitere Entwicklung.