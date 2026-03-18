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Vereinsnachrichten
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Kontinuität: Guido Kruth bleibt Trainer in Oberzier
Der BC Oberzier setzt weiter auf Kontinuität bei seiner 2. Mannschaft: Trainer Guido Kruth hat seinen „Vertrag“ bis zum 31.07.2027 verlängert!
Guido übernahm das Team Ende September 2025 und hat seitdem die Mannschaft konsequent weiterentwickelt. Der Lohn dieser Arbeit: Der Klassenerhalt ist in der laufenden Saison so gut wie gesichert!
Damit steht unsere Zweite aller Voraussicht nach vor ihrer dritten Saison in der Kreisliga B.
Klar ist aber auch: Die kommende Spielzeit wird eine große Herausforderung.
Umso erfreulicher, dass wir bereits mit vielversprechenden Neuzugängen im Gespräch sind, die das Team gezielt verstärken sollen. Zusätzlich bleibt der Kern der Mannschaft zusammen — fast alle Spieler halten dem BCO die Treue!
Auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit, Guido!