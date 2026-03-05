Kontinuität beim VfR Voxtrup

Trainer Hugo Sobral - VFR Voxtrup II - – Foto: Fupa

Der VfR Voxtrup setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Trainer Hugo Sobral wird auch in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft des Vereins verantwortlich sein. Das bestätigte der Coach auf Anfrage mit klaren Worten: „Ich werde auch kommende Saison beim VfR Voxtrup als Trainer bleiben.“

Sobral steht seit 2024 an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des Kreisligisten. Vor zwei Jahren war er vom SV Eintracht Osnabrück an die Wasserwerkstraße gewechselt und hatte dort das Team von seinem langjährigen Vorgänger Michael Brand übernommen.