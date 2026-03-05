Kontinuität beim VfR Voxtrup

Der Kreisligist setzt die Zusammenarbeit mit seinem Coach fort – trotz schwieriger sportlicher Situation.
Der VfR Voxtrup setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie. Trainer Hugo Sobral wird auch in der kommenden Saison für die zweite Mannschaft des Vereins verantwortlich sein. Das bestätigte der Coach auf Anfrage mit klaren Worten: „Ich werde auch kommende Saison beim VfR Voxtrup als Trainer bleiben.“
Sobral steht seit 2024 an der Seitenlinie der zweiten Mannschaft des Kreisligisten. Vor zwei Jahren war er vom SV Eintracht Osnabrück an die Wasserwerkstraße gewechselt und hatte dort das Team von seinem langjährigen Vorgänger Michael Brand übernommen.
Sportlich befindet sich die Mannschaft aktuell in einer schwierigen Situation. Derzeit belegt das Team den 14. Tabellenplatz und steckt damit mitten im Abstiegskampf der Kreisliga. Allerdings hat die Mannschaft mehrere Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.
Mit Blick auf die noch ausstehenden Partien und das vorhandene sportliche Potenzial gilt der Klassenerhalt als realistisches Ziel. Die frühzeitige Entscheidung für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Hugo Sobral wird dabei auch ein Signal für Stabilität und Planungssicherheit setzen.